Призрак горного инженера и книжный лимонад: как в Барнауле пройдёт Библионочь-2023

Всероссийская акция для любителей книг и чтения пройдёт уже сегодня

21 апреля 2023, 07:21, ИА Амител

Фото из архива amic.ru

21 апреля, в канун Всемирного дня книги, Алтайский край вновь присоединится к всероссийской акции "Библионочь". Гостей праздника ждут творческие мастер-классы, экскурсии, интерактивы, квест-игры и встречи с интересными людьми. Каждый участник Библионочи сможет активно и интересно провести время, расширить свой кругозор и завести приятные знакомства. Чтобы не потеряться в разнообразии мероприятий и не пропустить всё самое интересное, рассказываем, чем будут удивлять и развлекать гостей ведущие библиотеки Барнаула.

Библионочь – это ежегодная Всероссийская библиотечная акция. Она посвящена чтению и призвана просветить население, рассказать о возможностях современных библиотек и арт-пространств.

135 – "Шишковка" ягодка опять

В 2023 году главной библиотеке Алтайского края, знаменитой "Шишковке", исполняется 135 лет. В честь юбилея именинница приготовила для гостей Библионочи шикарное "меню". Участники смогут овладеть навыками леттеринга – рисования, а не простого написания букв. Вместе с преподавателем китайского языка, магистром Далянского университета иностранных языков Ириной Глазуновой создадут "хунбао", или красный китайский конверт, с запечатанным иероглифом "счастье".

А Елена Назаренко научит копировать наскальные рисунки с оригинальных каменных реплик и создавать собственные петроглифы.

Все желающие смогут сделать интересные фото на одной из пяти фотозон с "приметами времени" (XIX век, революция, годы Великой Отечественной войны, 60-е, загадочное будущее), а также вытянуть заветный листочек с предсказаниями, составленными нейросетью.

Также участников Библионочи ждёт увлекательная экскурсия в книгохранилище, где время от времени шалит призрак горного инженера, поэтические мастер-классы, на которых научат писать оригинальные поздравления в стихах, салонные игры, принятые в XIX веке среди дворян, от студии старинного танца "Северная сторона", а также множество других увлекательных активностей.

В таком разнообразии каждый найдёт себе занятие по душе. Детских мероприятий не будет, а вот книголюбов старше 14 лет в "Шишковке" ждут с 18:00 часов. И да: все блюда "подаются" участникам при наличии хорошего настроения и… читательского билета. Если у вас его нет, вы ещё успеваете его оформить, напомнили в библиотеке.

Научные опыты и древнегреческий

Централизованная библиотечная система Барнаула готова в Библионочь увлечь интересными мероприятиями всех заинтересованных горожан – в её 18 филиалах подготовлена обширная программа.

Так, детская библиотека им. К.И. Чуковского на Исакова, 170, проведёт для юных читателей спектакль по мотивам сказки "Волшебник изумрудного города", научные опыты и эксперименты, школы волшебников и детективов, мастер-классы по рисованию и актёрскому мастерству.

Библиотека-филиал № 22 на Шукшина, 1, приглашает на библиовечёрки, а библиосумерки можно будет встретить в библиотеке № 15 на Исакова, 113е.

Литературный круиз совершат читатели библиотеки № 20 на Ленина, 165.

А о пяти педагогах, изменивших мир, расскажут на тематическом часе в библиотеке № 4 на Павловском тракте, 275.

Мероприятия в филиалах Централизованной библиотечной системы Барнаула пройдут с 17:00 до 19:00. Подробности организаторы приглашают узнавать на сайтах библиотек или на страничках в социальных сетях.

А непосредственно во Всемирный день книги 23 апреля в 14:00 в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева на Профинтерна, 35, пройдут занятия по церковнославянскому и древнегреческому языкам с преподавателем Барнаульской духовной семинарии Тамарой Злобиной.

Уроков – не будет!

Несмотря на то, что 21 апреля – учебный день, уроков в краевой детской библиотеке им. Н.К. Крупской на Строителей, 21, в этот день не будет, обещают организаторы Библионочи.

Вместо них малышей и читателей постарше ждут волшебные школы, где за каждый правильный ответ участники акции получат "библики", которые смогут потратить в библиомагазине. А за название любимой книги в книжном буфете юных читателей напоят лимонадом.

Для самых любознательных в медиазале будет работать Школа Фиксиков с онлайн-квестами, играми, викторинами и ребусами. А в сквере у библиотеки для гостей откроется "Меховой интернат" с воспитанниками детского конного театра "Звёзды Сибири" – милыми пони и добрыми хаски.

А ещё в Библионочь юных книголюбов ждёт увлекательный квест, в котором можно будет спуститься в Некоторое царство – Гномье государство, Лесная школа от городской станции юных натуралистов, "Живая книга" от воспитанников Детской музыкальной школы Алтайского государственного музыкального колледжа и много-много других интересных сюрпризов, рассказали в библиотеке им. Н.К. Крупской.

Начало мероприятий в 18:00.