"Призрак" в парке. Как выглядит заброшенный спорткомплекс, который продают на торгах

В документации к торгам указано, что спорткомплекс готов на 65%

13 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Недостроенный спорткомплекс в парке Смертина / Фото: amic.ru

На территории парка спорта Алексея Смертина, расположенного на улице Ленинградской, 7, в Барнауле, выставлен на продажу незавершенный спортивный объект. Строительство данного комплекса было начато почти десять лет назад по заказу краевого фонда "Юные дарования", однако спустя некоторое время работы были приостановлены. Согласно документации к торгам, готовность объекта оценивается в 65%.

Участок площадью 1,1 га, на котором расположен долгострой, переходил к разным собственникам. В мае 2020 года срок аренды земли истек, однако строительство так и не было завершено.

В марте этого года появилась информация о повторном выставлении объекта на торги. На этот раз его стоимость возросла более чем в два раза, достигнув 77,7 млн рублей. Согласно документации, средства от продажи здания будут переданы бывшему собственнику. Вопрос о возможности сноса недостроенного объекта и возведения на его месте нового комплекса остается открытым.

Как выглядит участок сейчас – в нашем фоторепортаже.