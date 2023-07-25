Призывникам запретят покидать Россию со дня размещения повестки в реестре

Мера должна обеспечить явку гражданина в военкомат

25 июля 2023, 16:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Россиянам, которые подлежат призыву на военную службу, запретят выезжать из страны со дня размещения повестки в реестре врученных повесток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта, позволяющему гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве.

По действующим нормам гражданам, которые получили повестку из военного комиссариата, запрещается выезд из России со дня, когда такая повестка считается врученной призываемому в армию по закону. Новые нормы запрещают выезд с момента размещения повестки в реестре.

Законопроект уточняет, что запрет на выезд из России является временной мерой, которая должна обеспечить явку гражданина в военкомат. Она применяется с момента направления гражданину повестки для последующего вручения. Решение о запрете на выезд из России будет формироваться военкоматом.