Судя по всему, от идеи поэтапного повышения в Госдуме решили отказаться

25 июля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стало известно, какие поправки к законопроекту об изменении призывного возраста одобрили в Комитете Госдумы по обороне. Документ опубликован на официальном портале нижней палаты парламента. С учетом поправок текст документа сильно отличается от предложений по повышению возраста, которые высказывал министр обороны Сергей Шойгу.

Рассказываем, как и когда в Госдуме планируют повышать призывной возраст.

1 Каким будет призывной возраст в России после принятия законопроекта? Как следует из опубликованных на сайте Госдумы поправок, в случае принятия документа призывной возраст расширят до границ в 18-30 лет.

2 Будет ли повышение призывного возраста поэтапным? Нет. Как следует из опубликованных документов, поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.

3 Когда в России повысят призывной возраст? Если поправки примут, то новые границы призывного возраста введут с 1 января 2024 года. "С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года", – говорится в пояснении к таблице поправок.

4 Это уже точно, что призывной возраст повысят? Пока поправки лишь одобрены Комитетом Госдумы по обороне. 25 июля нижняя палата парламента рассмотрит законопроект сразу в двух чтениях – втором и третьем. Так что совсем скоро все станет известно наверняка.

5 Почему границы призывного возраста расширяют, а не сдвигают, как планировали? Действительно, изначально планировалось, что границы призывного возраста сдвинут, а не расширят. Согласно идеям, которые в конце 2022 года высказывал Шойгу, нижний предел призывного возраста должен был составить 21 год. Судя по всему, от этого отказались. Как пояснил журналистам глава комитета по обороне Андрей Картаполов, в этом заинтересованы сами призывники. "Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] – это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", – цитирует депутата ТАСС