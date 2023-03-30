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Призывников не направят служить в новые регионы РФ, заявили в Госдуме

Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области

30 марта 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Весенних призывников не направят служить в новые регионы РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В новых субъектах РФ – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", – цитирует его "Интерфакс".

Напомним, призывная кампания стартует уже с 1 апреля.

Ранее рассказали, правда ли, что мужчин призывают на военные сборы в Алтайском крае.

Комментарии 6

  • Их и на спецоперацию "не отправляли"
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ага, верим...Вы же нас никогда не обманывали!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Твердо и четко
    30 марта, Гость   Ответить
  • повторяются
    30 марта, Гость   Ответить
  • Майские указы, пенсионный возраст.....Ога
    31 марта, Гость   Ответить
  • Кто не верит, прячется
    31 марта, Гость   Ответить
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