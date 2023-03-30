Призывников не направят служить в новые регионы РФ, заявили в Госдуме

Весенних призывников не направят служить в новые регионы РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В новых субъектах РФ – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", – цитирует его "Интерфакс".