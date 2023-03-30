Призывников не направят служить в новые регионы РФ, заявили в Госдуме
Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области
30 марта 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Весенних призывников не направят служить в новые регионы РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"В новых субъектах РФ – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты", – цитирует его "Интерфакс".
Напомним, призывная кампания стартует уже с 1 апреля.
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