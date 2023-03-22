Правда ли, что мужчин призывают на военные сборы в Алтайском крае?
На днях региональные СМИ сообщили, что в Алтайском крае мужчинам приходят повестки в военкоматы
22 марта 2023, 11:25, Анастасия Бичакова
В Алтайском крае мужчины получили повестки. В них требуют прибыть в военкоматы для прохождения военных сборов, писали ранее СМИ региона.
Правда ли речь идёт о военных сборах, кто получает повестки и в каких ещё регионах их вручают – в материале amic.ru.
Кого в Алтайском крае призывают на военные сборы?
Ранее источники заявили, что в первую очередь на военные сборы призывают выпускников военной кафедры Алтайского госуниверситета (АлтГТУ). В случае если их возраст – до 30 лет. Об этом сообщал altapress.ru.
При этом военные сборы могут объявить только указом российского президента. А к настоящему моменту такой документ не публиковали.
"На каком основании военкоматы призывают граждан весной 2023 года, неизвестно", – утверждали источники.
Военкоматы подтверждают выдачу повесток на военные сборы?
Нет. Военкоматы не подтверждают выдачу повесток на военные сборы. Некоторые из них отказываются от пояснений, писал "Толк".
В частности, пояснения не дали в отделении по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края. Там указали на "запрет информировать".
Военный комиссар Ключевского и Кулундинского районов отметил, что есть команда не вручать повестки "гражданам, пребывающим в запасе".
А в каких районах Алтайского края не раздают повестки?
В каких ещё городах России раздают повестки?
На прошлой неделе о раздаче повесток рассказали в Пензенской и Воронежской областях.
В правительстве Воронежской области заявили, что военкоматы призывают только тех, кто ранее проходил военную службу в ВС, а сейчас живёт обычной гражданской жизнью.
"Если написано, что нужно явиться на сборы, значит, нужно явиться на сборы. Если в повестке указано, что нужно явиться для уточнения данных, значит, нужно явиться для уточнения данных", – сказал оперативный дежурный военного комиссариата региона.
Когда в России начнётся весенний призыв?
Весенний призыв начнётся в России с 1 апреля. Срочников в зону СВО не отправляют и отправлять не собираются. Служить они будут на территории страны.
Напомним, ранее об этом говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", – заявил он.
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