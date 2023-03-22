Ранее источники заявили, что в первую очередь на военные сборы призывают выпускников военной кафедры Алтайского госуниверситета (АлтГТУ). В случае если их возраст – до 30 лет. Об этом сообщал altapress.ru.

При этом военные сборы могут объявить только указом российского президента. А к настоящему моменту такой документ не публиковали.