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Правда ли, что мужчин призывают на военные сборы в Алтайском крае?

На днях региональные СМИ сообщили, что в Алтайском крае мужчинам приходят повестки в военкоматы

22 марта 2023, 11:25, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае мужчины получили повестки. В них требуют прибыть в военкоматы для прохождения военных сборов, писали ранее СМИ региона.

Правда ли речь идёт о военных сборах, кто получает повестки и в каких ещё регионах их вручают – в материале amic.ru.

1

Кого в Алтайском крае призывают на военные сборы?

Ранее источники заявили, что в первую очередь на военные сборы призывают выпускников военной кафедры Алтайского госуниверситета (АлтГТУ). В случае если их возраст – до 30 лет. Об этом сообщал altapress.ru.

При этом военные сборы могут объявить только указом российского президента. А к настоящему моменту такой документ не публиковали.

"На каком основании военкоматы призывают граждан весной 2023 года, неизвестно", – утверждали источники.

2

Военкоматы подтверждают выдачу повесток на военные сборы?

Нет. Военкоматы не подтверждают выдачу повесток на военные сборы. Некоторые из них отказываются от пояснений, писал "Толк".

В частности, пояснения не дали в отделении по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края. Там указали на "запрет информировать".

Военный комиссар Ключевского и Кулундинского районов отметил, что есть команда не вручать повестки "гражданам, пребывающим в запасе".

3

А в каких районах Алтайского края не раздают повестки?

В военкоматах Тальменского, Алтайского, Советского, Усть-Калманского и Чарышского районов утверждают, что не раздают повестки.
4

В каких ещё городах России раздают повестки?

На прошлой неделе о раздаче повесток рассказали в Пензенской и Воронежской областях.

В правительстве Воронежской области заявили, что военкоматы призывают только тех, кто ранее проходил военную службу в ВС, а сейчас живёт обычной гражданской жизнью.

"Если написано, что нужно явиться на сборы, значит, нужно явиться на сборы. Если в повестке указано, что нужно явиться для уточнения данных, значит, нужно явиться для уточнения данных", – сказал оперативный дежурный военного комиссариата региона.

5

Когда в России начнётся весенний призыв?

Весенний призыв начнётся в России с 1 апреля. Срочников в зону СВО не отправляют и отправлять не собираются. Служить они будут на территории страны.

Напомним, ранее об этом говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", – заявил он.

Комментарии 28

  • Правда?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Мне кажется надо информировать о героях
    22 марта, Гость   Ответить
  • "Если написано, что нужно явиться на сборы, значит, нужно явиться на сборы. Если в повестке указано, что нужно явиться для уточнения данных, значит, нужно явиться для уточнения данных" А вот во время уточнения данных изымается военник и вручается другая повестка. Ваша схема работы давно известна товарисч комиссар.
    22 марта, Гость   Ответить
  • А вот во время уточнения данных изымается военник и вручается другая повестка --- грамотно
    22 марта, Гость   Ответить
  • А вы что ж предлагаете,отсидеть на зоне,где друзья в полоску,небо в клетку?Или с радужным флагом по армянской земле походить?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ваши данные уточнены, вы нам подходите
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не хотели делать простой выбор в день выборов, теперь будете делать более сложный.
    22 марта, Гость   Ответить
  • В верхнем Ларсе недавно поток был в нашу сторону
    22 марта, Гость   Ответить
  • Полгода назад ловили и ни одной инфы в СМИ не прошло, что кого-нибудь не то, что посадили, даже оштрафовали. Был хоть один случай?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Не надо лепить горбатого. Максимум штраф от 500 до 3000 рублей. И то не дают.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Наверное гиперзвук так пока и не применяется
    22 марта, Гость   Ответить
  • Максимум штраф от 500 до 3000 рублей. И то не дают --- я за полгода ни разу не слышал. Был хоть один случай в России?
    22 марта, Гость   Ответить
  • не хотели делать простой выбор в день выборов,---- некоторые по прежнему верят, что им дали право выбирать, вот видимо для таких их и проводят.)
    22 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас даже на Западе не все верят, что им дали право выбирать
    22 марта, Гость   Ответить
  • И в Китае не все верят, что им дали право выбирать, но строем ходят очень красиво. Китайские девушки под Катюшу очень впечатляет
    22 марта, Гость   Ответить
  • Был хоть один случай в России? --- наверное не штрафуют
    22 марта, Гость   Ответить
  • -Послушай,Шурик,у вас несчастные случаи на стройке были? -Нет,ни одного. -Будут.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас даже на Западе не все верят, что им дали право выбирать --- про запад обязательно надо вставить, мы теперь без него жизни своей не мыслим, что в России неважно, главное как там на западе, и непременно всем радоваться, как им плохо живётся.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Может закончиться раньше, чем будут
    22 марта, Гость   Ответить
  • про запад обязательно надо вставить, мы теперь без него жизни своей не мыслим --- мы никогда без него жизни своей не мыслили, особенно в 90-е. Это всегда был наш ориентир
    22 марта, Гость   Ответить
  • про запад обязательно надо вставить, мы теперь без него жизни своей не мыслим, **** Всё познается в сравнении. А с чем сравнивать? С Советским Союзом? Так там вообще НИ О КАКОМ ВЫБОРЕ речи не шло. Там всё было единообразно. И никто никого ни о чем не спрашивал. Просто доводили решение партии до народа.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "... изымается военник и вручается другая повестка" - Именно так. Перед этим еще и ускоренный медосмотр.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Перед этим еще и ускоренный медосмотр --- грамотно
    22 марта, Гость   Ответить
  • А с чем сравнивать? С Советским Союзом --- Да сравнивать не с кем не нужно, нужно стремится стать лучшими и пусть остальной мир равняется на нас.
    22 марта, Гость   Ответить
  • нужно стремится стать лучшими и пусть остальной мир равняется на нас --- так весь мир к этому стремиться и в этом стремлении конкурирует между собой. Потому что ресурсы мира ограничены
    22 марта, Гость   Ответить
  • Очень интересно, военкоматы не вручали повестки на сборы, а сына забрали ещё неделю назад именно на сборы
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так было всегда, всегда обманывали, ещё с семидесятых годов, часто призывались на сборы, в повестке сказано, Уточнение в учёте, приходишь документы отдаёшь, и тебе говорят, завтра к 9и часам, с собой кружку ложку и вперёд кого куда. Вот так было.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Да в СССР доводили решения до народа. Но все решения, в основном, были в пользу народа. Можете хоть сколько отрицать данный факт, жила, знаю! Сейчас все решения в пользу чиновников, депутатов и толстосумов. А хаят СССР сейчас те, кто незнает историю, кто устроился на теплое место и те, кто выслуживается перед сегодняшними царьками.
    24 марта, Гость   Ответить
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