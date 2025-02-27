О садоводствах и курортном сборе. Фоторепортаж с февральской сессии алтайских политиков

Это второе в 2025 году собрание АКЗС

27 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

38-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Короткая, как сам месяц февраль, сессия Алтайского краевого Законодательного собрания прошла в Барнауле. Народные избранники успели обсудить закон, позволяющий садоводствам войти в состав населенных пунктов. Признали утратившими силу положения закона о курортном сборе. Теперь это туристический налог, который введен федеральным законом с 1 января 2025 года. Также депутаты АКЗС утвердили ежегодный отчет о приватизации госимущества Алтайского края.

Смотрите наш фоторепортаж с 38-й сессии АКЗС.