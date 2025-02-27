Была дача, будет дом. Алтайские садоводства могут стать самостоятельными селами, но не все
И только если проходят под строгие критерии
27 февраля 2025, 12:40, Александра Черданцева
Алтайский парламент одобрил в первом чтении законопроект о возможности перевода садоводства в полноценный населенный пункт или присоединение к селу или городу. Но чтобы это произошло, СНТ должно соответствовать целому ряду требований. И это не просто. Ко второму чтению проекта обещали спросить и самих садоводов. Пока же рассказываем, что это за требования.
Зачем садоводству становится селом?
Став населенным пунктом, садоводство получит и возможность участвовать в госпрограммах по газификации, электроэнергетике, водоснабжении, водоотведении, а также в программе поддержки местных инициатив, рассказал вице-спикер АКЗС, глава правового комитета Денис Голобородько.
"Это совершенно другой статус территории – полноценный муниципалитет, в котором есть свой бюджет. Это другой правовой режим и возможность самостоятельно решать вопросы", – пояснил Голобородько.
Такие садовые реформы разрешает федеральный закон, но в региональном законе должны быть прописаны условия перехода, именно их в крае сейчас и принимают, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.
"Сегодня в регионе существует 244 садоводства или огородничества, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения. Для них и будет действовать этот закон", – добавил министр.
Что сделать, чтобы СНТ стало частью другого населенного пункта?
В проекте указаны требования, которым должно соответствовать СНТ, чтобы его признали населенным пунктом. Эти требования еще могут быть доработаны. Пока они вот такие:
- у садоводства должна быть общая граница с населенным пунктом;
- по размеру СНТ не должно быть больше этого населенного пункта;
- все земельные участки должны быть зарегистрированы в ЕГРН;
- должен быть утвержденный проект застройки территории или проект межевания;
- СНТ должно "проходить" по нормам градостроительства, пожарной безопасности и санитарных требований, соответствовать минимально допустимому уровню транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;
- должно быть заселено не менее 75% жилых домов;
- дохода местного бюджета должно хватать для решения вопросов на присоединенной территории.
Кроме того, инициатива по включению СНТ в состав населенного пункта должна быть одобрена на общем собрании членов садоводства.
Что сделать, чтобы СНТ стало самостоятельным населенным пунктом?
Условия образования нового населенного пункта:
- все участки и строения должны быть зарегистрированы в ЕГРН;
- должен быть утвержденный проект застройки и развития территории или проект межевания;
- заселенность не менее 75% жилых домов;
- садоводство должно отвечать нормам градостроительства и параметрам технического состояния инженерных коммуникаций, иметь системы водоотведения и пожарной безопасности;
- бюджет должен быть достаточным для решения внутренних вопросов.
Член фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова выразила обеспокоенность таким количеством условий.
"В сегодняшних садоводствах выполнить требования, которые мы с вами прописываем, по большей части просто невозможно. Это, скорее, относится для только создаваемых СНТ, а не существующих. Думаю, нам стоит еще раз посмотреть, а нужно ли столько условий", – сказала депутат.
Однако Денис Голобородько заверил, что окончательного решения не приняли.
"Требования к садоводствам для изменения статуса еще будут широко обсуждаться. В том числе и с представителями садоводств и товариществ", – подчеркнул Денис Голобородько.
12:49:24 27-02-2025
грамотно. почти инструкция для
12:53:30 27-02-2025
Самое главное препятствие- проезды между участками (улицы).Они вряд-ли будут соответствовать требованиям.
13:22:28 27-02-2025
Гость (12:53:30 27-02-2025) Самое главное препятствие- проезды между участками (улицы).О... в Барнауле половина частного сектора имеет проезды более узкие,чем в садах
13:39:30 27-02-2025
Гость (13:22:28 27-02-2025) в Барнауле половина частного сектора имеет проезды более уз... Куда уж уже, когда даже машина проехать не может одна?
14:38:58 27-02-2025
Гость (13:39:30 27-02-2025) Куда уж уже, когда даже машина проехать не может одна?... в моем проезжает спокойно,есть даже пара улиц,где с два авто ширина дороги
14:49:06 27-02-2025
Гость (14:38:58 27-02-2025) в моем проезжает спокойно,есть даже пара улиц,где с два авто... Ну конечно же у нас имеется только одно садоводство!
13:35:51 27-02-2025
Гость (12:53:30 27-02-2025) Самое главное препятствие- проезды между участками (улицы).О...
Вообще это не проезды а проходы. Садоводства закладывались в советское время когда автомобиль было средством роскоши. Кроме того, участки не были предусмотрены под строительство домиков. То есть это просто были огородики по 5-6 соток, до которых едешь на автобусе - работаешь на выходных и домой.
13:34:40 27-02-2025
догадываюсь для чего принимают сейчас этот закон. Сейчас принят уже закон по ИЖСам и там куча причин по которым участок можно по суду официально отнять у владельца. В этом законе сейчас если на участке под ИЖС у дома например ржавая крыша или фасад непокрашен можно схлопотать штраф в 50 тыщ а во второй раз если то отнять дом и землю. А вот с садоводами пока такой жести нет -вот и планируют всех скопом садоводов сделать ИЖС а потом отобрать и отдать застройщикам под человейники и ТЦ
13:37:24 27-02-2025
подстава все это чтобы землю отобрать
13:53:43 27-02-2025
Гость (13:37:24 27-02-2025) подстава все это чтобы землю отобрать...
А че ее отбирать - куча участков заброшена - раз заброшена значит никому не надо
14:10:52 27-02-2025
Гость (13:53:43 27-02-2025) А че ее отбирать - куча участков заброшена - раз заброше... садоводство может торгами продать и монетки пустить на благоустройство.
процедура есть.
13:59:37 27-02-2025
заселенность не менее 75% жилых домов
15:48:53 27-02-2025
Каждый наш новый закон почему то не улучшает нашу жизнь, а только ухудшает ее.