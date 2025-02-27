Была дача, будет дом. Алтайские садоводства могут стать самостоятельными селами, но не все

И только если проходят под строгие критерии

27 февраля 2025, 12:40, Александра Черданцева

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский парламент одобрил в первом чтении законопроект о возможности перевода садоводства в полноценный населенный пункт или присоединение к селу или городу. Но чтобы это произошло, СНТ должно соответствовать целому ряду требований. И это не просто. Ко второму чтению проекта обещали спросить и самих садоводов. Пока же рассказываем, что это за требования.

Зачем садоводству становится селом?

Став населенным пунктом, садоводство получит и возможность участвовать в госпрограммах по газификации, электроэнергетике, водоснабжении, водоотведении, а также в программе поддержки местных инициатив, рассказал вице-спикер АКЗС, глава правового комитета Денис Голобородько.

"Это совершенно другой статус территории – полноценный муниципалитет, в котором есть свой бюджет. Это другой правовой режим и возможность самостоятельно решать вопросы", – пояснил Голобородько.

Такие садовые реформы разрешает федеральный закон, но в региональном законе должны быть прописаны условия перехода, именно их в крае сейчас и принимают, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

"Сегодня в регионе существует 244 садоводства или огородничества, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения. Для них и будет действовать этот закон", – добавил министр.

Что сделать, чтобы СНТ стало частью другого населенного пункта?

В проекте указаны требования, которым должно соответствовать СНТ, чтобы его признали населенным пунктом. Эти требования еще могут быть доработаны. Пока они вот такие:

у садоводства должна быть общая граница с населенным пунктом;

по размеру СНТ не должно быть больше этого населенного пункта;

все земельные участки должны быть зарегистрированы в ЕГРН;

должен быть утвержденный проект застройки территории или проект межевания;

СНТ должно "проходить" по нормам градостроительства, пожарной безопасности и санитарных требований, соответствовать минимально допустимому уровню транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;

должно быть заселено не менее 75% жилых домов;

дохода местного бюджета должно хватать для решения вопросов на присоединенной территории.

Кроме того, инициатива по включению СНТ в состав населенного пункта должна быть одобрена на общем собрании членов садоводства.

Что сделать, чтобы СНТ стало самостоятельным населенным пунктом?

Условия образования нового населенного пункта:

все участки и строения должны быть зарегистрированы в ЕГРН;

должен быть утвержденный проект застройки и развития территории или проект межевания;

заселенность не менее 75% жилых домов;

садоводство должно отвечать нормам градостроительства и параметрам технического состояния инженерных коммуникаций, иметь системы водоотведения и пожарной безопасности;

бюджет должен быть достаточным для решения внутренних вопросов.

Член фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова выразила обеспокоенность таким количеством условий.

"В сегодняшних садоводствах выполнить требования, которые мы с вами прописываем, по большей части просто невозможно. Это, скорее, относится для только создаваемых СНТ, а не существующих. Думаю, нам стоит еще раз посмотреть, а нужно ли столько условий", – сказала депутат.

Однако Денис Голобородько заверил, что окончательного решения не приняли.