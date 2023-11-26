Машины перекрыли две полосы

26 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Кадр из видео

Пробка в обе стороны собралась на Старом мосту из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Две иномарки столкнулись на мосту, одну из них развернуло и она перекрыла полосу. Второй автомобиль также остался на дороге и перерыл движение.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но проехать по мосту некоторое время невозможно.