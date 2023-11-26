Пробка в обе стороны собралась на Старом мосту из-за аварии
Машины перекрыли две полосы
26 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Кадр из видео
Пробка в обе стороны собралась на Старом мосту из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Две иномарки столкнулись на мосту, одну из них развернуло и она перекрыла полосу. Второй автомобиль также остался на дороге и перерыл движение.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но проехать по мосту некоторое время невозможно.
21:47:49 26-11-2023
Стратегический мост в две узенькие полоски. Необходимо строить шестиполосный. Потратили время деньги, а главную проблему не решили.
14:11:52 27-11-2023
Гость (21:47:49 26-11-2023) Стратегический мост в две узенькие полоски. Необходимо строи... так может надо ПДД соблюдать, там ограничение скорости и запрет обгона, как можно столкнуться при соблюдении правил. Это как в дверях автобуса, если бы все очередь соблюдали, то быстро зашли и вышли, а если наглые полезут, то затормозят людей в дверях и времени больше уйдет.
09:56:59 27-11-2023
Надо ещё два моста через Обь!
17:46:37 27-11-2023
Гость (09:56:59 27-11-2023) Надо ещё два моста через Обь!... Лучше три! Два поперек и один повдоль!