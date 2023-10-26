Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Движение особенно затруднено в центре города

26 октября 2023, 17:45, ИА Амител

Загруженность дорог Барнаула вечером 26 октября достигла 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Движение сильно затруднено почти по всему центру, а также по шоссе Ленточный бор.

Кроме того, скорость автомобильного потока существенно снижена на улицах Попова, Трактовой, Взлетной, Советской Армии и некоторых других.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.