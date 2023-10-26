Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Движение особенно затруднено в центре города
26 октября 2023, 17:45, ИА Амител
Загруженность дорог Барнаула вечером 26 октября достигла 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Движение сильно затруднено почти по всему центру, а также по шоссе Ленточный бор.
Кроме того, скорость автомобильного потока существенно снижена на улицах Попова, Трактовой, Взлетной, Советской Армии и некоторых других.
Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.
19:42:45 26-10-2023
Движение по мосту на Ленина откроют, а почему молчат, что следом га Калинина мост закроют?
22:39:59 26-10-2023
Потому что по Калинина давно вообще нельзя ездить. Но сейчас этого якобы не знают. Обследование зимой или весной покажет внезапный сильный износ и аварийное состояние. А пока нельзя, надо делать вид, что никто не знает что мост аварийный. Ибо в случае аварии получит по шапке тот, кто не запретил эксплуатацию. И запрещать нельзя, иначе город вообще встанет. Так что ездим по прогнутым трясущимся плитам и перешагиваем сквозные дыры на тротуаре
10:05:57 30-10-2023
Мост не причем откроют пробки переместятся в центр,пока не наведут порядок со светофорами так все и будет