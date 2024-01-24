Пробки в Барнауле достигли 8 баллов

Самые крупные заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах

24 января 2024, 08:14, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пробки в Барнауле утром 24 января достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, улицах Солнечная Поляна, Матросова, Советской Армии, Власихинской, Кутузова и других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Без осадков. Режим "черного неба" продолжает действовать.