Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 25 января
Одни из самых крупных заторов традиционно на Павловском, Власихинской и Кутузова
25 января 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 25 января / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром в четверг достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также улицах Кутузова, Власихинской, Матросова, Солнечная Поляна и ряде других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается 9-11 градусов мороза, местами будет гололедица на дорогах. Осадков синоптики не прогнозируют.
08:23:35 25-01-2024
Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сделать
08:38:34 25-01-2024
Гость (08:23:35 25-01-2024) Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сде... А еще, надо тебе на грудь помочиться. Что бы у тебя под носом морем пахло.
09:00:06 25-01-2024
Гость (08:23:35 25-01-2024) Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сде... Чтоб хитрож...м удобнее ездить было (я это не про автобусы)?
08:34:01 25-01-2024
вообще на змеиногорском, что то нужно со светофорами делать. а еще лучше полосу для поворотов отдельную. расширение на этих участках. ну колом все уже неделю. как мост открыли - змейка померла. даже если выезжать раньше.
08:51:42 25-01-2024
Какой мост? На новом рынке? А как он со Змейкой связан?
08:56:33 25-01-2024
Где новые трамваи?
13:13:37 25-01-2024
Так где же всё-таки новые трамваи?
13:42:29 25-01-2024
Всё там. Слева по карте.