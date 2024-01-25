Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 25 января

Одни из самых крупных заторов традиционно на Павловском, Власихинской и Кутузова

25 января 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 25 января / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром в четверг достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также улицах Кутузова, Власихинской, Матросова, Солнечная Поляна и ряде других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается 9-11 градусов мороза, местами будет гололедица на дорогах. Осадков синоптики не прогнозируют.