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Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 25 января

Одни из самых крупных заторов традиционно на Павловском, Власихинской и Кутузова

25 января 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 25 января / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 25 января / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром в четверг достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также улицах Кутузова, Власихинской, Матросова, Солнечная Поляна и ряде других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается 9-11 градусов мороза, местами будет гололедица на дорогах. Осадков синоптики не прогнозируют.

Барнаул Пробки

Комментарии 8

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Гость

08:23:35 25-01-2024

Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сделать

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Гость

08:38:34 25-01-2024

Гость (08:23:35 25-01-2024) Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сде... А еще, надо тебе на грудь помочиться. Что бы у тебя под носом морем пахло.

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Гость

09:00:06 25-01-2024

Гость (08:23:35 25-01-2024) Нужно на Павлике,Власихинской и Куктузова тоже выделенки сде... Чтоб хитрож...м удобнее ездить было (я это не про автобусы)?

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Гость

08:34:01 25-01-2024

вообще на змеиногорском, что то нужно со светофорами делать. а еще лучше полосу для поворотов отдельную. расширение на этих участках. ну колом все уже неделю. как мост открыли - змейка померла. даже если выезжать раньше.

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Гость

08:51:42 25-01-2024

Какой мост? На новом рынке? А как он со Змейкой связан?

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Гость

08:56:33 25-01-2024

Где новые трамваи?

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Гость

13:13:37 25-01-2024

Так где же всё-таки новые трамваи?

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Гость

13:42:29 25-01-2024

Всё там. Слева по карте.

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