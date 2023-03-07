Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 7 марта

Движение по городу существенно затруднено

07 марта 2023, 08:20, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

Пробки в Барнауле утром во вторник, 7 марта, достигли 9 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Большие заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Попова, Власихинской, Советской Армии и проспекте Калинина.

Кроме того, движение транспорта затруднено на участках проспектов Ленина, Строителей, Змеиногорского, Южного трактов и ряда других улиц.

По данным сервиса, 9-балльные пробки продержатся на дорогах города примерно до 10 часов утра, после чего их интенсивность снизится до 7 баллов, в 11 часов – до 6, а с полудня вновь поднимется до 7 баллов.