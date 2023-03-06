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Жители Алтая каждый год могут покупать больше бензина на зарплату

С 2018 года средняя зарплата в крае выросла на дополнительные 212 литров топлива

06 марта 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 72-е место из 89 в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.

Эксперты рассчитали объём наиболее распространённого в стране бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. Количество литров топлива определяли путём деления зарплаты за вычетом НДФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 года.

"В Алтайском крае объём бензина, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 725 литров. Цена бензина в январе 2023 года в крае – 44,72 рубля", – говорится в исследовании.

Напомним, в 2022 году, согласно прошлому рейтингу, жители Алтайского края могли позволить себе 656 литров бензина в месяц на среднюю зарплату – на 69 литров меньше, чем в 2023 году.  В 2021 году одной зарплаты хватало на 615 литров топлива. В 2020 году – 618 литров бензина, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (кстати, в этом году бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

Таким образом, за прошедшие пять лет средняя зарплата жителей Алтайского края выросла на дополнительные 212 литров бензина марки АИ-92.

Соседняя Республика Алтай оказалась на 57-м месте в рейтинге регионов. Здесь на одну зарплату можно купить 796 литров бензина. При этом стоимость топлива дороже на два рубля – 46,76 рубля за литр.

Больше всего в 2023 году бензина на среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком АО, в Москве и в Чукотском АО – 2685, 2219 и 1935 литров соответственно. Меньше всего – в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии: 620, 597 и 586 литров соответственно. Четыре новых региона России в рейтинг не вошли из-за отсутствия данных.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае и Новосибирской области самый дешёвый бензин в России.

Комментарии 21

  • Трудно или не сойдется указывать размер средней зарплаты?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Чистая средняя з/п в АК 725л*44,72=32 422руб.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А для чего мерить зарплату в литрах бензина???? Даже если допустить что бензин не подорожал с 2018г, то все остальное ПОДОРОЖАЛО в разы и житель алтайского края стал ещё нищее
    06 марта, Гость   Ответить
  • В оплатах за коммунальные посчитайте....
    06 марта, Гость   Ответить
  • Могут, но почему-то не покупают.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 100 пудово.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Что за бред? Если вы помните, то бензин перестал дорожать с февраля прошлого года, а до этого стабильно раз в неделю подкидывался на 5-10 копеек.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А в коммуналках это сколько будет? Сколько житель мог оплатить коммуналок ?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Андерсена, вы поглядите на реальность. Где и у кого такие зарплаты. В деревнях поголовно минималка или чуть выше. А бенз после начала сво не поднимается иначе бунт будет.
    06 марта, Гость   Ответить
  • ХВАТИТ ВЕРИТЬ СТАТИСТАМ! раз хотите расчет - он у меня есть: 15 лет назад на свою з\п в 23 тысячи (литр стоял 18 рублей 92го) покупала 1 277 литра. Сейчас при той же з\п (литр стоит 41 руб) могу себе позволить ВСЕГО.... тадам... 560 литров - т.е моя жизнь подешевела в 2 раза.
    06 марта, Гость   Ответить
  • ХВАТИТ ВЕРИТЬ СТАТИСТАМ!: Вы 15 лет назад получали з\п 23 и сейчас столько же получаете? То есть запрлата у Вас за 15 лет вообще не выросла? Верится с трудом...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Верится с трудом... Куда фишки выслать?
    06 марта, Гость   Ответить
  • 15 лет назад на свою з\п в 23 тысячи- 15 лет назад 23000 была ОЧЕНЬ хоршая зп
    06 марта, Гость   Ответить
  • Что толку писать, обсуждать, в душе материться и проклинать чиновников, если мягко сказать. Алтайский край находится в такой ж. .. что, Местные власти просто боятся говорить правду. Просто при следующем голосовании нужно всё это вспомнить и всем дружно придти на голосование.
    06 марта, Гость   Ответить
  • А У меня з/п 15 лет назад была 11 000. Сейчас 42 000
    06 марта, Гость   Ответить
  • 15 лет назад на свою з\п в 23 тысяч---- где стоял бензин? на чем стоял?
    06 марта, Гость   Ответить
  • на чем стоял? - На чем надо. Сейчас уже нет.
    06 марта, Гость   Ответить
  • 32к зп - это слезы. Работающие нищие. Доколе?
    06 марта, Гость   Ответить
  • А продуктовая корзина на сколько литров бензина выросла с 2018 года?
    06 марта, Гость   Ответить
  • С 2018 года средняя зарплата в крае выросла на дополнительные 212 литров топлива------ Балабольство... всего на сотку литров бензина подняли..
    06 марта, Гость   Ответить
  • введут цифровой рубль, т.е., программируемый! и Привет! запрограммируют в нём, что покупать можно только 25 литров топлива в месяц! а больше, извините, экология не позволяет...! СО2 превышает...! сейчас уже на Авито, например, есть под некоторыми товарами строчка - Экологический вклад 18 кг СО2, лампа настольная, электрическая, 600 рэ... Зачем?! как думаете?
    06 марта, Гость   Ответить
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