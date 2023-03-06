Жители Алтая каждый год могут покупать больше бензина на зарплату

С 2018 года средняя зарплата в крае выросла на дополнительные 212 литров топлива

06 марта 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 72-е место из 89 в рейтинге регионов по доступности бензина для жителей, сообщает РИА Новости.

Эксперты рассчитали объём наиболее распространённого в стране бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. Количество литров топлива определяли путём деления зарплаты за вычетом НДФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 года.

"В Алтайском крае объём бензина, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, – 725 литров. Цена бензина в январе 2023 года в крае – 44,72 рубля", – говорится в исследовании.

Напомним, в 2022 году, согласно прошлому рейтингу, жители Алтайского края могли позволить себе 656 литров бензина в месяц на среднюю зарплату – на 69 литров меньше, чем в 2023 году. В 2021 году одной зарплаты хватало на 615 литров топлива. В 2020 году – 618 литров бензина, в 2019-м – 557 литров, в 2018-м – 513 литров (кстати, в этом году бензин марки АИ-92 стоил 40,33 рубля за литр).

Таким образом, за прошедшие пять лет средняя зарплата жителей Алтайского края выросла на дополнительные 212 литров бензина марки АИ-92.

Соседняя Республика Алтай оказалась на 57-м месте в рейтинге регионов. Здесь на одну зарплату можно купить 796 литров бензина. При этом стоимость топлива дороже на два рубля – 46,76 рубля за литр.

Больше всего в 2023 году бензина на среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком АО, в Москве и в Чукотском АО – 2685, 2219 и 1935 литров соответственно. Меньше всего – в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии: 620, 597 и 586 литров соответственно. Четыре новых региона России в рейтинг не вошли из-за отсутствия данных.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае и Новосибирской области самый дешёвый бензин в России.