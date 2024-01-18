Пробки в Барнауле утром 18 января достигли 8 баллов

Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском тракте

18 января 2024, 08:14, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 18 января пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте – в сторону центра он скован почти на всем своем протяжении.

Также заторы наблюдаются на Павловском тракте, Советской Армии, Власихинской, Кутузова, Матросова, шоссе Ленточный бор и некоторых других участках.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до -18 градусов, без осадков.