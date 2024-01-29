Пробки в Барнауле утром 29 января достигли 8 баллов
Сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах
29 января 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 29 января / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром в понедельник достигли 8 баллов, сообщает 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском и Павловском трактах, а также улицах Кутузова, Попова и Матросова.
Кроме того, движение транспорта затруднено по Советской Армии, Молодежной, Юрина, Малахова и многим другим.
По прогнозу, сегодня в Барнауле будет -10...-12 градусов и небольшой снег.
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