Пробки в Барнауле утром 9 марта достигли 9 баллов
На дорогах очень скользко
09 марта 2023, 08:30, ИА Амител
Изображение: "Яндекс.Карты"
Пробки на дорогах Барнаула утром 9 марта достигли 9 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс Карты".
Крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии, 2-й Строительной, Попова, Власихинской, Кутузова и ряде других.
Также движение существенно затруднено по Змеиногорскому и Южному трактам.
Ситуация на дорогах осложняется сильным гололёдом и выпавшим за ночь снегом.
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