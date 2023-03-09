Пробки в Барнауле утром 9 марта достигли 9 баллов

На дорогах очень скользко

09 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Изображение: "Яндекс.Карты"

Пробки на дорогах Барнаула утром 9 марта достигли 9 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс Карты".

Крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии, 2-й Строительной, Попова, Власихинской, Кутузова и ряде других.

Также движение существенно затруднено по Змеиногорскому и Южному трактам.

Ситуация на дорогах осложняется сильным гололёдом и выпавшим за ночь снегом.