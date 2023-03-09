Вопрос на миллиард. Почему в Барнауле пока не будут проводить трамваи до Южного?

Запустить электротранспорт в посёлок власти города пытаются уже много лет

09 марта 2023, 06:14, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Власти Барнаула пока не планируют в ближайшее время продлевать трамвайную линию до посёлка Южного. При этом амбициозный проект о соединении электротранспортом двух населённых пунктов в мэрии анонсировали ещё несколько лет назад. Рассказываем, почему отложили реализацию проекта и сколько денег понадобится, чтобы провести трамвайную линию.

Почему пока не будут проводить трамваи до Южного?

Рассмотрение вопроса о строительстве трамвайных путей до Южного временно приостановлено в связи с возведением транспортной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов, пояснили amic.ru в пресс-службе краевой мэрии.

Действительно, строительство многоуровневой развязки в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов начнётся весной 2023 года. Стоимость работ составит 2,9 млрд рублей. Строить развязку будет компания ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас на данном участке ежедневно проходит около 40 тысяч автомобилей. После реконструкции их количество вырастет до 70 тысяч. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.

А зачем вообще хотят провести трамваи до Южного?

Идея существует уже много лет. В середине лета 2022 года представитель мэрии Барнаула Антон Шеломенцев на встрече с членами правления госкорпорации "ВЭБ.РФ" высказался о перспективах строительства трамвайных линий до посёлка Южного и обновления подвижного состава за счёт использования инфраструктурных кредитов.

Строительство трамвайных линий планировали начать в 2022–2023 годах на деньги, выделенные из федеральной казны в качестве бюджетного кредита. Однако эти средства пошли на возведение транспортной развязки на Южном тракте.

А сколько будет стоить трамвайная линия из Барнаула до Южного?

Согласно проекту 2020 года, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей.