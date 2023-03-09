НОВОСТИТранспорт

Вопрос на миллиард. Почему в Барнауле пока не будут проводить трамваи до Южного?

Запустить электротранспорт в посёлок власти города пытаются уже много лет

09 марта 2023, 06:14, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле
Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Власти Барнаула пока не планируют в ближайшее время продлевать трамвайную линию до посёлка Южного. При этом амбициозный проект о соединении электротранспортом двух населённых пунктов в мэрии анонсировали ещё несколько лет назад. Рассказываем, почему отложили реализацию проекта и сколько денег понадобится, чтобы провести трамвайную линию.

Почему пока не будут проводить трамваи до Южного?

Рассмотрение вопроса о строительстве трамвайных путей до Южного временно приостановлено в связи с возведением транспортной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов, пояснили amic.ru в пресс-службе краевой мэрии.

Действительно, строительство многоуровневой развязки в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов начнётся весной 2023 года. Стоимость работ составит 2,9 млрд рублей. Строить развязку будет компания ООО "Региональная строительная компания" из Москвы. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас на данном участке ежедневно проходит около 40 тысяч автомобилей. После реконструкции их количество вырастет до 70 тысяч. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.

А зачем вообще хотят провести трамваи до Южного?

Идея существует уже много лет. В середине лета 2022 года представитель мэрии Барнаула Антон Шеломенцев на встрече с членами правления госкорпорации "ВЭБ.РФ" высказался о перспективах строительства трамвайных линий до посёлка Южного и обновления подвижного состава за счёт использования инфраструктурных кредитов.

Строительство трамвайных линий планировали начать в 2022–2023 годах на деньги, выделенные из федеральной казны в качестве бюджетного кредита. Однако эти средства пошли на возведение транспортной развязки на Южном тракте.

А сколько будет стоить трамвайная линия из Барнаула до Южного?

Согласно проекту 2020 года, на строительство трамвайной линии было необходимо около 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Минтранс АК

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 13

  • строительство многоуровневой развязки в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов начнётся весной 20023 года. ******* Успели бы трамвай пустить и вдоволь накататься :-)
    09 марта, Гость   Ответить
  • Очередная московская компания забирает прибыль.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Если будет без развязка 60км/ч по путепроводу Ленточный бор - Змеиногорский тракт, то где и как будут прокладывать трамвайные пути? Т.е. опять перекресток и светофоры? Тогда это уже неполноценная развязка. Будет еще один мост для трамвая? Но это еще миллиард) Кстати интересно как они организуют пешеходные переходы.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Кстати интересно как они организуют пешеходные переходы. - А зачем? У нас ведь все исключительно за рулем.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, никак. Трамвай на южный не пойдет никогда. Также как не будет никакого тоннеля под железкой. И обского бульвара.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Надо в комплексе проект делать с трамвайной линией, а так сначала построить, а потом перестраивать?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Трамвай на Южный хотели пустить еще в СССР, но лапу наложил директор Ротора, чтобы южинские в город на работу не ездили, а работали на Роторе.
    09 марта, Гость   Ответить
  • это вы про Чепурко?
    09 марта, Гость   Ответить
  • что интересно, трамваи дешевле до южного пустить, чем непонятную развязку построить
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ничего подобного, директор тут не причем, жители голосовали против, ни кто не хотел, что бы по Южному грохотали трамваи, это был тихий спальный район
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, голосовали? в советское время? ахахахахах
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вас слово многоуровневая не смутило?)
    09 марта, Гость   Ответить
  • Нужно сделать одно замечание. Жить надо тем , что необходимо городу уже сегодня .Обской бульвар в перспективе лет через 30, дороги в городе и том числе трамвай на Южный уже сегодня. Барнаул город не туристический и не музейный всё это амбиции не чем не подкрепленные!
    09 марта, Гость   Ответить
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