"Проблемы дома с мужем". Продюсер высказался о выступлении Глюкозы в Красноярске

Дзюник не считает поведение Натальи Ионовой (настоящее имя певицы) последствием приема "каких-то средств"

22 июля 2024, 22:45, ИА Амител

Концерт Глюкозы в Красноярске / Фото: Telegram-канал Baza

Продюсер Леонид Дзюник выступил в защиту певицы Глюк'оZы после скандала из-за ее концерта в Красноярске. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", он назвал ее поведение, которое сочли "странным", последствиями проблем с ближайшими родными.

Дзюник не считает выходки Натальи Ионовой (настоящее имя певицы) последствием приема "каких-то средств". Продюсер предположил, что имел место "эмоциональный взрыв перед зрителями", которые ее хорошо принимали.

"Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у нее проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас", – заявил он.

Дзюник также прокомментировал иск Максима Фадеева к Ионовой. По мнению продюсера, "Макс не прав". Он призвал Фадеева вспомнить, что он делал раньше и как его звезды выходили на сцену. И подчеркнул, что Глюк'оZа никого не оскорбила и не унизила.