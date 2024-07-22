Пользователи подозревают, что исполнительница выступала в неадекватном состоянии

22 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Концерт Глюкозы в Красноярске / Фото: Telegram-канал Baza

Большим скандалом обернулся концерт певицы Глюкозы в Красноярске. Исполнительница приехала, чтобы выступить по случаю профессионального праздника, но в итоге ее поведение возмутило публику. Теперь даже звучат призывы лишить ее песен и сценического имени.

О том, что за скандал произошел на концерте Глюкозы, – в материале amic.ru.

1 Что за скандал произошел на концерте Глюкозы в Красноярске? Суть скандала, произошедшего на "странном" концерте, рассказал Telegram-канал Baza . По его данным, во время выступления Наталья Чистякова-Ионова (выступает под псевдонимом Глюкоза) не попадала в слова и в ноты, а также периодически щупала себя рукой в области паха. Такое поведение явно не оценила публика. "Базе" также удалось пообщаться с людьми, которые имеют отношение к площадке, где проходил концерт. "Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления", – передает "База" слова своих источников. Очевидцы из числа зрителей тоже рассказали, что поначалу все шло хорошо. А затем Глюкоза начала очень странно себя вести, неуместно вступая в диалог с аудиторией. "Глюкоза чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавая глупые вопросы аудитории", – сообщили они "Базе". Отмечается, что организаторы, которые и пригласили Глюкозу в Красноярск, хотели закончить выступление досрочно. Но она все равно провела концерт полностью.

2 Что это был за концерт? Концерт проходил на острове Татышев в Красноярске и был посвящен Дню металлурга. Организатором приезда певицы выступила компания "РУСАЛ". Для зрителей концерт был бесплатным.

3 Правда ли, что Глюкоза выступала под воздействием запрещенных веществ? Неизвестно. После скандала в Сети стали активно распространять отрывки из прошлого интервью артистки. В нем она признавалась, что раньше употребляла запрещенные вещества. Но подтверждений того, что в Красноярске она была под их воздействием, нет. Лишь подозрения.

4 Сколько денег Глюкоза должна была получить за выступление? По данным "Базы", Глюкозе должны были заплатить за концерт 4,95 млн рублей. Еще 495 тысяч пришлось бы на налоговые выплаты. В итоге выступление обошлось РУСАЛу в 5,5 млн рублей. Получит ли певица эти деньги, теперь неизвестно. Организаторы собираются подать на нее в суд за ненадлежащее исполнение условий договора.

5 Какие подробности концерта вскрылись позже? Источники "Базы" рассказали, что перед выступлением Глюкоза сделала себе "странный" макияж и пошла делать совместное фото с представителями РУСАЛа. В этот момент она еще вела себя нормально. Также Telegram-канал уточнил, что в райдере певицы была бутылка дорогого коньяка. Но Ионова к нему так и не притронулась. После фотосессии она не заходила в гримерку и все время была на виду.

6 Как общество отреагировало на скандальный концерт Глюкозы? После выступления на Глюкозу вылилась масса ненависти в соцсетях. Пользователи подозревают, что певица все же находилась под воздействием запрещенных веществ. Привлечь Ионову к ответственности уже требуют и некоторые общественники.