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Что известно о скандале на концерте Глюкозы, который вызвал гнев в соцсетях?

Пользователи подозревают, что исполнительница выступала в неадекватном состоянии

22 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Концерт Глюкозы в Красноярске / Фото: Telegram-канал Baza
Концерт Глюкозы в Красноярске / Фото: Telegram-канал Baza

Большим скандалом обернулся концерт певицы Глюкозы в Красноярске. Исполнительница приехала, чтобы выступить по случаю профессионального праздника, но в итоге ее поведение возмутило публику. Теперь даже звучат призывы лишить ее песен и сценического имени.

О том, что за скандал произошел на концерте Глюкозы, – в материале amic.ru.

1

Что за скандал произошел на концерте Глюкозы в Красноярске?

Суть скандала, произошедшего на "странном" концерте, рассказал Telegram-канал Baza. По его данным, во время выступления Наталья Чистякова-Ионова (выступает под псевдонимом Глюкоза) не попадала в слова и в ноты, а также периодически щупала себя рукой в области паха. Такое поведение явно не оценила публика.
"Базе" также удалось пообщаться с людьми, которые имеют отношение к площадке, где проходил концерт.
"Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления", – передает "База" слова своих источников. Очевидцы из числа зрителей тоже рассказали, что поначалу все шло хорошо. А затем Глюкоза начала очень странно себя вести, неуместно вступая в диалог с аудиторией.

"Глюкоза чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавая глупые вопросы аудитории", – сообщили они "Базе". Отмечается, что организаторы, которые и пригласили Глюкозу в Красноярск, хотели закончить выступление досрочно. Но она все равно провела концерт полностью.

2

Что это был за концерт?

Концерт проходил на острове Татышев в Красноярске и был посвящен Дню металлурга. Организатором приезда певицы выступила компания "РУСАЛ".
Для зрителей концерт был бесплатным.
3

Правда ли, что Глюкоза выступала под воздействием запрещенных веществ?

Неизвестно. После скандала в Сети стали активно распространять отрывки из прошлого интервью артистки. В нем она признавалась, что раньше употребляла запрещенные вещества.
Но подтверждений того, что в Красноярске она была под их воздействием, нет. Лишь подозрения.
4

Сколько денег Глюкоза должна была получить за выступление?

По данным "Базы", Глюкозе должны были заплатить за концерт 4,95 млн рублей. Еще 495 тысяч пришлось бы на налоговые выплаты. В итоге выступление обошлось РУСАЛу в 5,5 млн рублей.
Получит ли певица эти деньги, теперь неизвестно. Организаторы собираются подать на нее в суд за ненадлежащее исполнение условий договора.
5

Какие подробности концерта вскрылись позже?

Источники "Базы" рассказали, что перед выступлением Глюкоза сделала себе "странный" макияж и пошла делать совместное фото с представителями РУСАЛа. В этот момент она еще вела себя нормально.
Также Telegram-канал уточнил, что в райдере певицы была бутылка дорогого коньяка. Но Ионова к нему так и не притронулась. После фотосессии она не заходила в гримерку и все время была на виду.
6

Как общество отреагировало на скандальный концерт Глюкозы?

После выступления на Глюкозу вылилась масса ненависти в соцсетях. Пользователи подозревают, что певица все же находилась под воздействием запрещенных веществ.
Привлечь Ионову к ответственности уже требуют и некоторые общественники.
7

Правда ли, что Глюкозу могут лишить имени и песен?

Одним из первых о поведении Глюкозы высказался ее бывший продюсер и автор ее песен Максим Фадеев.
"То, что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает – все эти перформансы с почесыванием и всем остальным", – написал Фадеев. Также он сообщил, что намерен через суд лишить Глюкозу и права на исполнение песен, и сценического псевдонима.

"Этот беспредел нужно прекращать", – написал продюсер.

Кадр из выступления Глюк'oZы / Kras Mash

Певица Глюк'oZа в неадекватном состоянии выступила в Красноярске

Зрители гадают, что именно случилось в этот день с Натальей Ионовой
НОВОСТИКультура
скандалы

Комментарии 15

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Мусик

13:14:52 22-07-2024

внимательно прочитал и законспектировал эту полезную информацию.
огромное благодарность за бестолку потраченное время и огромный массив ненужной информации

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Пузырек

13:28:45 22-07-2024

Эх, помню концерт Е.Летова в 1997 или 1998 в ДК Меланжевого комбината. Вот это реально было круто. До сих пор считаю, что это был самый мощный концерт в моей жизни. А послушать песню в "обычном" исполнении можно и по радио. Н

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Гость

14:29:23 22-07-2024

Пузырек (13:28:45 22-07-2024) Эх, помню концерт Е.Летова в 1997 или 1998 в ДК Меланжевого ... А я помню концерт Джигурды в Барнауле примерно в 1990 году. Он был еще нормальным бардом, пел душевные песни своим слегка хрипловатым голосом.

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Гость

16:20:15 22-07-2024

Гость (14:29:23 22-07-2024) А я помню концерт Джигурды в Барнауле примерно в 1990 году. ... А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 1988 году. Возвращались поздно с родителями, не успели на передачу "Спокойной ночи, малыши!". С тех пор я ненавижу песню "Яблоки на снегу"

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Гость

16:44:43 22-07-2024

Гость (16:20:15 22-07-2024) А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 19... Яблоки и снег тебя тоже ненавидят!!

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Гость

22:27:41 22-07-2024

Гость (16:44:43 22-07-2024) Яблоки и снег тебя тоже ненавидят!!... Прохо когда с юмором не дружишь.)))

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Гость

22:27:03 22-07-2024

Гость (16:20:15 22-07-2024) А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 19... )))))

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Гость

13:46:38 22-07-2024

Вообще накакать на эту старуху, мою ровесницу. Если бы не "уважамый" сайт, то вообще бы не вспомнил про эту певунью.

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Гость

14:31:03 22-07-2024

Гость (13:46:38 22-07-2024) Вообще накакать на эту старуху, мою ровесницу. Если бы не "у... Справедливости ради ее первые песни были звонкими, зажигающими. Это сейчас она голосом "устала", а ее подружка просила ласки.

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Гость

14:25:31 22-07-2024

Ахах до этого новость с ней Амик почтил , поставили пикчу , где она 101 год назад девочка припевочка , и тут реальность ведьма костистая , похоже плотно на чем то сидит.

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гостьЯ

14:31:57 22-07-2024

отвратительное поведение и сама она ОЧЕНЬ плохо выглядела на концерте.

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ФСБ

15:09:01 22-07-2024

Проверить всех кто ее сопровождал. Это явно диверсия.

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Гость

15:14:56 22-07-2024

5 лямов за почесывания на сцене?! Ох уж эта эстрада))))

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Мусик

15:33:50 22-07-2024

Гость (15:14:56 22-07-2024) 5 лямов за почесывания на сцене?! Ох уж эта эстрада))))... мэрлин мэнсон таки да, дороже горазд и фактурнее.

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Гость

21:47:06 22-07-2024

У неё тёрки с бывшим продюсером!
Он отжимает у неё название "Глюкоза" и хочет запретить петь песни...
И эта компания скорее всего от него...!?

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