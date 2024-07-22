Концерт Глюкозы в Красноярске / Фото: Telegram-канал Baza
Большим скандалом обернулся концерт певицы Глюкозы в Красноярске. Исполнительница приехала, чтобы выступить по случаю профессионального праздника, но в итоге ее поведение возмутило публику. Теперь даже звучат призывы лишить ее песен и сценического имени.
О том, что за скандал произошел на концерте Глюкозы, – в материале amic.ru.
1
Что за скандал произошел на концерте Глюкозы в Красноярске?
Суть скандала, произошедшего на "странном" концерте, рассказал Telegram-канал Baza. По его данным, во время выступления Наталья Чистякова-Ионова (выступает под псевдонимом Глюкоза) не попадала в слова и в ноты, а также периодически щупала себя рукой в области паха. Такое поведение явно не оценила публика.
"Базе" также удалось пообщаться с людьми, которые имеют отношение к площадке, где проходил концерт.
"Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления", – передает "База" слова своих источников. Очевидцы из числа зрителей тоже рассказали, что поначалу все шло хорошо. А затем Глюкоза начала очень странно себя вести, неуместно вступая в диалог с аудиторией.
"Глюкоза чесалась, перестала попадать в слова и ноты, задавая глупые вопросы аудитории", – сообщили они "Базе". Отмечается, что организаторы, которые и пригласили Глюкозу в Красноярск, хотели закончить выступление досрочно. Но она все равно провела концерт полностью.
2
Что это был за концерт?
Концерт проходил на острове Татышев в Красноярске и был посвящен Дню металлурга. Организатором приезда певицы выступила компания "РУСАЛ".
Для зрителей концерт был бесплатным.
3
Правда ли, что Глюкоза выступала под воздействием запрещенных веществ?
Неизвестно. После скандала в Сети стали активно распространять отрывки из прошлого интервью артистки. В нем она признавалась, что раньше употребляла запрещенные вещества.
Но подтверждений того, что в Красноярске она была под их воздействием, нет. Лишь подозрения.
4
Сколько денег Глюкоза должна была получить за выступление?
По данным "Базы", Глюкозе должны были заплатить за концерт 4,95 млн рублей. Еще 495 тысяч пришлось бы на налоговые выплаты. В итоге выступление обошлось РУСАЛу в 5,5 млн рублей.
Получит ли певица эти деньги, теперь неизвестно. Организаторы собираются подать на нее в суд за ненадлежащее исполнение условий договора.
5
Какие подробности концерта вскрылись позже?
Источники "Базы" рассказали, что перед выступлением Глюкоза сделала себе "странный" макияж и пошла делать совместное фото с представителями РУСАЛа. В этот момент она еще вела себя нормально.
Также Telegram-канал уточнил, что в райдере певицы была бутылка дорогого коньяка. Но Ионова к нему так и не притронулась. После фотосессии она не заходила в гримерку и все время была на виду.
6
Как общество отреагировало на скандальный концерт Глюкозы?
После выступления на Глюкозу вылилась масса ненависти в соцсетях. Пользователи подозревают, что певица все же находилась под воздействием запрещенных веществ.
Привлечь Ионову к ответственности уже требуют и некоторые общественники.
7
Правда ли, что Глюкозу могут лишить имени и песен?
Одним из первых о поведении Глюкозы высказался ее бывший продюсер и автор ее песен Максим Фадеев.
"То, что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает – все эти перформансы с почесыванием и всем остальным", – написал Фадеев. Также он сообщил, что намерен через суд лишить Глюкозу и права на исполнение песен, и сценического псевдонима.
"Этот беспредел нужно прекращать", – написал продюсер.
13:14:52 22-07-2024
внимательно прочитал и законспектировал эту полезную информацию.
огромное благодарность за бестолку потраченное время и огромный массив ненужной информации
13:28:45 22-07-2024
Эх, помню концерт Е.Летова в 1997 или 1998 в ДК Меланжевого комбината. Вот это реально было круто. До сих пор считаю, что это был самый мощный концерт в моей жизни. А послушать песню в "обычном" исполнении можно и по радио. Н
14:29:23 22-07-2024
Пузырек (13:28:45 22-07-2024) Эх, помню концерт Е.Летова в 1997 или 1998 в ДК Меланжевого ... А я помню концерт Джигурды в Барнауле примерно в 1990 году. Он был еще нормальным бардом, пел душевные песни своим слегка хрипловатым голосом.
16:20:15 22-07-2024
Гость (14:29:23 22-07-2024) А я помню концерт Джигурды в Барнауле примерно в 1990 году. ... А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 1988 году. Возвращались поздно с родителями, не успели на передачу "Спокойной ночи, малыши!". С тех пор я ненавижу песню "Яблоки на снегу"
16:44:43 22-07-2024
Гость (16:20:15 22-07-2024) А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 19... Яблоки и снег тебя тоже ненавидят!!
22:27:41 22-07-2024
Гость (16:44:43 22-07-2024) Яблоки и снег тебя тоже ненавидят!!... Прохо когда с юмором не дружишь.)))
22:27:03 22-07-2024
Гость (16:20:15 22-07-2024) А я помню концерт Михаила Муромова на стадионе "Динамо" в 19... )))))
13:46:38 22-07-2024
Вообще накакать на эту старуху, мою ровесницу. Если бы не "уважамый" сайт, то вообще бы не вспомнил про эту певунью.
14:31:03 22-07-2024
Гость (13:46:38 22-07-2024) Вообще накакать на эту старуху, мою ровесницу. Если бы не "у... Справедливости ради ее первые песни были звонкими, зажигающими. Это сейчас она голосом "устала", а ее подружка просила ласки.
14:25:31 22-07-2024
Ахах до этого новость с ней Амик почтил , поставили пикчу , где она 101 год назад девочка припевочка , и тут реальность ведьма костистая , похоже плотно на чем то сидит.
14:31:57 22-07-2024
отвратительное поведение и сама она ОЧЕНЬ плохо выглядела на концерте.
15:09:01 22-07-2024
Проверить всех кто ее сопровождал. Это явно диверсия.
15:14:56 22-07-2024
5 лямов за почесывания на сцене?! Ох уж эта эстрада))))
15:33:50 22-07-2024
Гость (15:14:56 22-07-2024) 5 лямов за почесывания на сцене?! Ох уж эта эстрада))))... мэрлин мэнсон таки да, дороже горазд и фактурнее.
21:47:06 22-07-2024
У неё тёрки с бывшим продюсером!
Он отжимает у неё название "Глюкоза" и хочет запретить петь песни...
И эта компания скорее всего от него...!?