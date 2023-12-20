Парламентам есть чему поучиться друг у друга, считает спикер АКЗС Александр Романенко

20 декабря 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Алтайское Заксобрание и парламент Севастополя заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе председатели законодательных органов поставили 19 декабря в рамках Совета законодателей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба алтайского парламента.

Парламенты двух регионов будут направлять друг другу тексты принятых законов и иных документов, проводить совместные мероприятия и разрабатывать законотворческие инициативы для внесения в Госдуму. Иными словами – развивать межпарламентские связи, делиться опытом организации мониторинга законодательства и парламентского контроля.

"Мы хотим поддержать наших коллег в новых регионах, в Крыму, Севастополе. Краевому Законодательному собранию в следующем году 30 лет, а представительной власти – 85 лет. У нас богатый опыт, есть чем поделиться и мы, несомненно, этот опыт коллегам направим. В то же время мы туристический субъект, и нам есть чему поучиться у Севастополя", – сказал председатель АКЗС Александр Романенко.

Подобные соглашения планируется заключить со всеми новыми субъектами, добавил он.

Его коллега, спикер севастопольского Заксобрания Владимир Немцев добавил: