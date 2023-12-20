Законодатели страны обсудили, как решить кадровый дефицит в сельском хозяйстве
Свой "рецепт" разрешения кадрового голода разработала "аграрная" комиссия при Совете законодателей РФ
20 декабря 2023, 14:10, ИА Амител
В Москве 19 декабря прошло заседание комиссии Совета законодателей РФ, на котором рассмотрели меры, позволяющие решить кадровые проблемы в регионах. Встречу, где обсуждался вопрос, провел председатель АКЗС, руководитель комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Александр Романенко. Об этом сообщает пресс-служба алтайского парламента.
Спикер Заксобрания отметил, что тема подготовки кадров критична для сельскохозяйственной отрасли.
"Предприятия сельскохозяйственного профиля, располагающиеся в сельской местности, испытывают острую нехватку кадров, причем не только специалистов, но и кадров массовых профессий – животноводов, механизаторов, трактористов, водителей, строителей. Необходим целый комплекс мероприятий – от ориентации на практику в высшем и среднем специальном образовании до комфортных условий труда и жизни в селе и достойной заработной платы", – отметил Романенко.
Сегодня дефицит кадров отрасли в стране составляет, по разным оценкам, от 65 до 100 тысяч человек, добавил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
"В нынешней ситуации для ряда регионов есть риски потери привлеченной рабочей силы", – подчеркнул он.
Одним из путей решения кадрового голода, по мнению членов комиссии, должна стать модернизация образовательных программ вузов и ссузов, более активное использование проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров рабочих специальностей, разработка мер стимулирования трудоустройства выпускников аграрных вузов, устраивающихся на работу в селах.
Александр Романенко привел в пример, как принятый в Алтайском крае закон о поддержке медиков при трудоустройстве после вуза помог сгладить кадровый дефицит в здравоохранении. Аналогичные меры нужно распространить и на АПК, считают законодатели.
Кроме того, по их мнению, необходимо увеличить финансирование программ по комплексному развитию сел, привлекать работодателей к подготовке кадров и поддерживать их, субсидируя затраты на обучение.
"Продовольственная безопасность – элемент национальной безопасности. Не хотелось бы зависеть от других стран в части рабочей силы и продуктов питания", – отметил Александр Романенко.
Совет законодателей – совещательный орган при Совфеде РФ, в который входят председатели парламентов всех регионов страны. Возглавляют орган председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель АКЗС Александр Романенко возглавляет комиссию совета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.
14:16:59 20-12-2023
Депортировать лимиту. А кто не свалил паспорта забрать.
14:35:37 20-12-2023
смешные люди,сами убивают село(уничтожая всю инфраструктуру)и тут же надувают щеки как решить эту проблему
14:48:12 20-12-2023
Школы, магазины, поликлиники, почтовые отделения, ... - всё что можно позакрывали, а теперь думают что делать. Оптимизаторы хр...ы.
15:14:56 20-12-2023
С такими законодателями и врагов не надо!Все развалили.
15:47:30 20-12-2023
"Седина в бороду, бес в ребро!!!" Собрались они:)))))))))
18:09:37 20-12-2023
Поздно всё села по сути нет. Военкоматы объединили, отделов полиции нет отделения почты закрывали, отделения Сбербанка. Школы реформировали в филиалы. Сообщения между сёлами какое? Пример между Змеиногорском и Рубцовском ходит Один раз в день автобус. Всё не выгодно. Всё оптимизировали. Здравоохранение какое? Скота нет. Сколько раз ставили вопрос цены молока. Где решение? А теперь будем восстанавливать и бить себя в грудь. Как здорово мы работаем. Вот и живём так сначала разрушаем а потом что то хотим исправить. А не лучше ли всё что было просто приумножать, улучшать.
18:15:39 20-12-2023
Безопасности идёт речь. Даже уже яйца завозим. Позор!!!
20:40:06 20-12-2023
Вышла кошка за кота... 😁
08:24:20 21-12-2023
Что то Романенко сам свалил с деревни в которой прожил много лет