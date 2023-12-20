Законодатели страны обсудили, как решить кадровый дефицит в сельском хозяйстве

Свой "рецепт" разрешения кадрового голода разработала "аграрная" комиссия при Совете законодателей РФ

20 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Москве 19 декабря прошло заседание комиссии Совета законодателей РФ, на котором рассмотрели меры, позволяющие решить кадровые проблемы в регионах. Встречу, где обсуждался вопрос, провел председатель АКЗС, руководитель комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Александр Романенко. Об этом сообщает пресс-служба алтайского парламента.

Спикер Заксобрания отметил, что тема подготовки кадров критична для сельскохозяйственной отрасли.

"Предприятия сельскохозяйственного профиля, располагающиеся в сельской местности, испытывают острую нехватку кадров, причем не только специалистов, но и кадров массовых профессий – животноводов, механизаторов, трактористов, водителей, строителей. Необходим целый комплекс мероприятий – от ориентации на практику в высшем и среднем специальном образовании до комфортных условий труда и жизни в селе и достойной заработной платы", – отметил Романенко.

Сегодня дефицит кадров отрасли в стране составляет, по разным оценкам, от 65 до 100 тысяч человек, добавил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"В нынешней ситуации для ряда регионов есть риски потери привлеченной рабочей силы", – подчеркнул он.

Одним из путей решения кадрового голода, по мнению членов комиссии, должна стать модернизация образовательных программ вузов и ссузов, более активное использование проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров рабочих специальностей, разработка мер стимулирования трудоустройства выпускников аграрных вузов, устраивающихся на работу в селах.

Александр Романенко привел в пример, как принятый в Алтайском крае закон о поддержке медиков при трудоустройстве после вуза помог сгладить кадровый дефицит в здравоохранении. Аналогичные меры нужно распространить и на АПК, считают законодатели.

Кроме того, по их мнению, необходимо увеличить финансирование программ по комплексному развитию сел, привлекать работодателей к подготовке кадров и поддерживать их, субсидируя затраты на обучение.

"Продовольственная безопасность – элемент национальной безопасности. Не хотелось бы зависеть от других стран в части рабочей силы и продуктов питания", – отметил Александр Романенко.

Совет законодателей – совещательный орган при Совфеде РФ, в который входят председатели парламентов всех регионов страны. Возглавляют орган председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель АКЗС Александр Романенко возглавляет комиссию совета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.