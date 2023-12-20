НОВОСТИПолитика

Законодатели страны обсудили, как решить кадровый дефицит в сельском хозяйстве

Свой "рецепт" разрешения кадрового голода разработала "аграрная" комиссия при Совете законодателей РФ

20 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

В Москве 19 декабря прошло заседание комиссии Совета законодателей РФ, на котором рассмотрели меры, позволяющие решить кадровые проблемы в регионах. Встречу, где обсуждался вопрос, провел председатель АКЗС, руководитель комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Александр Романенко. Об этом сообщает пресс-служба алтайского парламента.

Спикер Заксобрания отметил, что тема подготовки кадров критична для сельскохозяйственной отрасли.

"Предприятия сельскохозяйственного профиля, располагающиеся в сельской местности, испытывают острую нехватку кадров, причем не только специалистов, но и кадров массовых профессий – животноводов, механизаторов, трактористов, водителей, строителей. Необходим целый комплекс мероприятий – от ориентации на практику в высшем и среднем специальном образовании до комфортных условий труда и жизни в селе и достойной заработной платы", – отметил Романенко.

Сегодня дефицит кадров отрасли в стране составляет, по разным оценкам, от 65 до 100 тысяч человек, добавил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

"В нынешней ситуации для ряда регионов есть риски потери привлеченной рабочей силы", – подчеркнул он.

Одним из путей решения кадрового голода, по мнению членов комиссии, должна стать модернизация образовательных программ вузов и ссузов, более активное использование проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров рабочих специальностей, разработка мер стимулирования трудоустройства выпускников аграрных вузов, устраивающихся на работу в селах.

Александр Романенко привел в пример, как принятый в Алтайском крае закон о поддержке медиков при трудоустройстве после вуза помог сгладить кадровый дефицит в здравоохранении. Аналогичные меры нужно распространить и на АПК, считают законодатели.

Кроме того, по их мнению, необходимо увеличить финансирование программ по комплексному развитию сел, привлекать работодателей к подготовке кадров и поддерживать их, субсидируя затраты на обучение.

"Продовольственная безопасность – элемент национальной безопасности. Не хотелось бы зависеть от других стран в части рабочей силы и продуктов питания", – отметил Александр Романенко.

Совет законодателей – совещательный орган при Совфеде РФ, в который входят председатели парламентов всех регионов страны. Возглавляют орган председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Председатель АКЗС Александр Романенко возглавляет комиссию совета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

акзс кадровый дефицит

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:16:59 20-12-2023

Депортировать лимиту. А кто не свалил паспорта забрать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:35:37 20-12-2023

смешные люди,сами убивают село(уничтожая всю инфраструктуру)и тут же надувают щеки как решить эту проблему

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:12 20-12-2023

Школы, магазины, поликлиники, почтовые отделения, ... - всё что можно позакрывали, а теперь думают что делать. Оптимизаторы хр...ы.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:56 20-12-2023

С такими законодателями и врагов не надо!Все развалили.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:30 20-12-2023

"Седина в бороду, бес в ребро!!!" Собрались они:)))))))))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А что эватились

18:09:37 20-12-2023

Поздно всё села по сути нет. Военкоматы объединили, отделов полиции нет отделения почты закрывали, отделения Сбербанка. Школы реформировали в филиалы. Сообщения между сёлами какое? Пример между Змеиногорском и Рубцовском ходит Один раз в день автобус. Всё не выгодно. Всё оптимизировали. Здравоохранение какое? Скота нет. Сколько раз ставили вопрос цены молока. Где решение? А теперь будем восстанавливать и бить себя в грудь. Как здорово мы работаем. Вот и живём так сначала разрушаем а потом что то хотим исправить. А не лучше ли всё что было просто приумножать, улучшать.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
О какой продовольственной

18:15:39 20-12-2023

Безопасности идёт речь. Даже уже яйца завозим. Позор!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тра-та-та, тра-та-та:

20:40:06 20-12-2023

Вышла кошка за кота... 😁

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:24:20 21-12-2023

Что то Романенко сам свалил с деревни в которой прожил много лет

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров