"Алтайская шпионка" Мария Бутина получила мандат в Госдуму от главы Кировской области

Уроженка Барнаула Мария Бутина прошла в Госдуму по региональному списку от Кировской области. В её пользу от мандата отказался глава региона – Игорь Васильев.

"Эту кампанию (я, – прим. ред.) как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии "Единая Россия". Она проделала очень большую, серьёзную работу и завоевала доверие граждан Кировской области. Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной", – цитирует слова губернатора RT.

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Прочее "Алтайская шпионка" Мария Бутина не прошла в Госдуму от ЕР в Кировской области

Напомним, уроженка Барнаула несколько лет назад стала фигуранткой "шпионского скандала". Её задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". В марте 2019 года приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США.

В начале 2021 года Мария заявляла, что может баллотироваться в Госдуму от Алтайского края, но в результате предпочла выступить как кандидат в партийных списках "Единой России" по Кировской области.

Однако в регионе партию поддержали всего 29,54% избирателей, что оказалось одним из самых худших показателей по России. В итоге в Госдуму прошли одномандатники Рахим Азимов и Олег Валенчук.