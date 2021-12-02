Алтайский школьник случайно ранил восьмиклассника выстрелом из пистолета

1 декабря десятиклассник из райцентра Алтайское случайно ранил ученика восьмого класса из пневматического пистолета. Об этом amic.ru сообщил Константин Косых, председатель комитета по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района.

Подросток достал газобаллонный пистолет на пришкольной территории и стрелял по деревьям, однако в результате рикошета пуля попала в голову другому ученику. Восьмикласснику удалось обойтись без серьёзных травм: пульку вытащили из головы, а рану обработали зелёнкой. Сейчас со стрелявшим десятиклассником работают полицейские.

При этом "Вести Алтай" сообщают, что причины происшествия были другими. По сообщению, десятиклассник заявил родителям, что намеренно выстрелил в другого ученика. При этом родители потерпевшего утверждают, что конфликта между подростками не было.

Ранее сообщалось, что десятилетний школьник из Новосибирска выложил в TikTok ролик, в котором угрожает расправой второклассникам. На опубликованном видео ученик четвёртого класса идёт по своей школе с предметом, похожим на пистолет. Он также заявил, что в пятницу "ляжет второй класс". К видео была прикреплена надпись: "Новосибирск – пятница, ждите".