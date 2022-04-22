На алтайских дорогах станет больше мобильных камер видеофиксации нарушений ПДД

На дорогах Алтайского края появятся новые камеры фотовидеофиксации. Об этом заявил глава регионального Минтранса Антон Воронов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Министр заявил, что транспортные средства с мобильными комплексами уже сейчас патрулируют наиболее аварийно опасные участки автодорог. Он сообщил, что в регионе работают 128 комплексов контроля за дорожным движением, в том числе 12 из них — передвижные и 3 — мобильные.

Кроме того, с 12 марта 2022 года в крае начали работать системы «Кордон.Про». За это время они показали свою эффективность в фиксации нарушений. Благодаря им сотрудники ГИБДД уже вынесли 1011 постановлений.

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Авто Передвижные камеры видеофиксации появились на дорогах Алтайского края

В целом за 2021 год меры, направленные на борьбу с аварийностью на дорогах, в том числе и камеры фиксации, позволили снизить количество ДТП на 9,2%. Их число упало с 2513 до 2282. Число раненых в авариях граждан уменьшилось на 4,9% (с 3167 до 3013). При этом количество погибших остаётся высоким, и даже увеличилось за прошедший год — с 226 до 228.

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Общество Госдума собирается ограничить использование дорожных камер

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, который вводит ограничения на использование дорожных камер. В нём впервые появится список случаев, когда аппаратуру можно будет устанавливать и выносить с помощью неё штрафы. Предполагается, что передвижные камеры разрешат устанавливать исключительно на ограниченное время.