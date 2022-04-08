Патриарх Кирилл провёл отпевание Владимира Жириновского

В московском храме Христа Спасителя прошло отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает «Интерфакс». Богослужение проводил лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время проведения службы патриарх отметил искренность, с которой Владимир Вольфович отстаивал свои убеждения. Также он добавил, что вне зависимости от политических взглядов люди, присутствовавшие на церемонии, скорбят и сожалеют об этой утрате.

На отпевании присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены фракции ЛДПР, а также родственники и близкие покойного.

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Сообщается, что прощание с известным политиком и общественным деятелем пройдёт в Колонном зале Дома союзов в Москве. После окончания церемонии Владимира Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Владимир Жириновский — лидер ЛДПР, одной из старейших партий в современной России. Он возглавлял её с 1990 года. В начале февраля начали поступать сообщения, что Владимир Жириновский заболел коронавирусом. О его смерти стало известно 6 апреля.

Ранее сообщалось, что от алтайского регионального отделения ЛДПР на церемонию прощания в Москву отправились действующие и бывшие члены партии — Сергей Булаев, Евгения Боровикова, а также Юлия Иванова.