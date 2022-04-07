Алтайские либерал-демократы посетят церемонию прощания с Жириновским

Бывшие и нынешние члены алтайского краевого отделения ЛДПР планируют посетить церемонию прощания с Владимиром Жириновским. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на Евгению Боровикову, бывшего координатора отделения партии в Алтайском крае.

Сама церемония состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Евгения Боровикова заявила, что на церемонию прощания с Владимиром Жириновским должен был отправиться Сергей Булаев, координатор алтайского краевого отделения партии. Сама она также намеревается посетить эту церемонию. Она отмечает, что это для неё важно, поскольку этой партии она посвятила 14 лет жизни, несмотря на то, что она вышла из состава ЛДПР ещё в 2020 году. Боровикова добавила, что именно Владимир Жириновский стал тем человеком, который вдохновил её пойти в большую политику. Также она рассказала, что на церемонию собиралась и Юлия Иванова, которая представляет в Алтайском крае Институт мировых цивилизаций, созданный Жириновским.

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Ещё один бывший координатор краевого отделения партии — Дмитрий Ворсин, также вышедший из ЛДПР, — рассказал, что не может совершить поездку в Москву из-за большой занятости. Тем не менее в социальных сетях он выразил своё сожаление в связи со смертью Жириновского.

Владимир Жириновский с 1990 года был бессменным лидером ЛДПР. В феврале стало известно, что Жириновский заболел коронавирусом. Позже начали появляться сообщения о смерти известного политика, но они опровергались. Тем не менее 6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил его смерть. Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР.