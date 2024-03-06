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Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке

На одной из точек собралось слишком много конкурентов

06 марта 2024, 21:40, ИА Амител

Кулак / Фото: pxhere.com/ru/photo/941145
Кулак / Фото: pxhere.com/ru/photo/941145

Продавцы тюльпанов в преддверии 8 Марта устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал "360"

На улице Борисенко собрались продавцы цветов, однако на одну точку оказалось слишком много конкурентов. Мужчины стали спорить, а затем вся эта перепалка переросла в драку.

Во время драки один из участников достал пистолет, что сильно напугало местных жителей.

После того как информация о потасовке появилась в социальных сетях, ею заинтересовались правоохранительные органы.

Проверку проводят, несмотря на то, что заявления в полицию не поступало.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

21:51:29 06-03-2024

Щас и у нас повылазиит вся эта шняга с шариками на жоповозках. Позанимают все парковки. Ценники у них конские, для лохов. В то время когда во всех сетях тюльпаны будут в три раза дешевле

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Гость

10:22:20 07-03-2024

Гость (21:51:29 06-03-2024) Щас и у нас повылазиит вся эта шняга с шариками на жоповозка... В сетях он и мельче, не в 3 раза, но существенно

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Гость

21:56:23 06-03-2024

Классика. Мужчины. Дуэль. Женский день. Цветы.

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Гость

23:39:30 06-03-2024

Конкуренция без правил, это опасно

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Гость

08:18:37 07-03-2024

А военкомы куда смотрит, вон какие боевые парни киснут!

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Гость

08:59:30 07-03-2024

Гость (08:18:37 07-03-2024) А военкомы куда смотрит, вон какие боевые парни киснут!... А военком сам тыловой

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