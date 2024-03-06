Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке
На одной из точек собралось слишком много конкурентов
06 марта 2024, 21:40, ИА Амител
Кулак / Фото: pxhere.com/ru/photo/941145
Продавцы тюльпанов в преддверии 8 Марта устроили массовую драку во Владивостоке. Об этом сообщает телеканал "360".
На улице Борисенко собрались продавцы цветов, однако на одну точку оказалось слишком много конкурентов. Мужчины стали спорить, а затем вся эта перепалка переросла в драку.
Во время драки один из участников достал пистолет, что сильно напугало местных жителей.
После того как информация о потасовке появилась в социальных сетях, ею заинтересовались правоохранительные органы.
Проверку проводят, несмотря на то, что заявления в полицию не поступало.
21:51:29 06-03-2024
Щас и у нас повылазиит вся эта шняга с шариками на жоповозках. Позанимают все парковки. Ценники у них конские, для лохов. В то время когда во всех сетях тюльпаны будут в три раза дешевле
10:22:20 07-03-2024
Гость (21:51:29 06-03-2024) Щас и у нас повылазиит вся эта шняга с шариками на жоповозка... В сетях он и мельче, не в 3 раза, но существенно
21:56:23 06-03-2024
Классика. Мужчины. Дуэль. Женский день. Цветы.
23:39:30 06-03-2024
Конкуренция без правил, это опасно
08:18:37 07-03-2024
А военкомы куда смотрит, вон какие боевые парни киснут!
08:59:30 07-03-2024
Гость (08:18:37 07-03-2024) А военкомы куда смотрит, вон какие боевые парни киснут!... А военком сам тыловой