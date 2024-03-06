Арестовали сибиряка, приведшего лошадь в квартиру ради сюрприза для жены

Мужчина раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем

06 марта 2024, 16:24, ИА Амител

В Кемеровской области жителю, который привел лошадь в квартиру многоэтажного дома, назначили административный арест, сообщает региональное МВД.

Напомним, 33-летний житель Осинников ночью 4 марта заметил одну из лошадей на местной ферме и повел к себе домой, чтобы показать семье. По лестнице он поднялся на пятый этаж. В квартире лошадь провела полтора часа, после мужчина вернул животное на ферму.

Участковый составил в отношении мужчины протокол по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил нарушителю одни сутки административного ареста. Сибиряк раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.