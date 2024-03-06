НОВОСТИПроисшествия

Арестовали сибиряка, приведшего лошадь в квартиру ради сюрприза для жены

Мужчина раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем

06 марта 2024, 16:24, ИА Амител

В Кемеровской области жителю, который привел лошадь в квартиру многоэтажного дома, назначили административный арест, сообщает региональное МВД.

Напомним, 33-летний житель Осинников ночью 4 марта заметил одну из лошадей на местной ферме и повел к себе домой, чтобы показать семье. По лестнице он поднялся на пятый этаж. В квартире лошадь провела полтора часа, после мужчина вернул животное на ферму.

Участковый составил в отношении мужчины протокол по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил нарушителю одни сутки административного ареста. Сибиряк раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

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НОВОСТИОбщество
Происшествия Кемеровская область

Комментарии 4

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Гость

16:41:44 06-03-2024

То есть кобелей свору в квартире можно содержать на постоянной основе. А лошадку привести ни-ни? Чудеса!

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Гость

05:11:07 07-03-2024

Гость (16:41:44 06-03-2024) То есть кобелей свору в квартире можно содержать на постоянн... так лошадка-то чужая

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Гость

22:06:21 06-03-2024

в нас выжигают дух авантюризма, мы перестанем лазить в окно к любимым женщинам...эх, мне б такого мужа!

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Гость

19:56:14 07-03-2024

Лучше бы ремонт сделал в квартире. Романтик фигов.

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