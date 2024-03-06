Арестовали сибиряка, приведшего лошадь в квартиру ради сюрприза для жены
Мужчина раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем
06 марта 2024, 16:24, ИА Амител
В Кемеровской области жителю, который привел лошадь в квартиру многоэтажного дома, назначили административный арест, сообщает региональное МВД.
Напомним, 33-летний житель Осинников ночью 4 марта заметил одну из лошадей на местной ферме и повел к себе домой, чтобы показать семье. По лестнице он поднялся на пятый этаж. В квартире лошадь провела полтора часа, после мужчина вернул животное на ферму.
Участковый составил в отношении мужчины протокол по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил нарушителю одни сутки административного ареста. Сибиряк раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.
16:41:44 06-03-2024
То есть кобелей свору в квартире можно содержать на постоянной основе. А лошадку привести ни-ни? Чудеса!
05:11:07 07-03-2024
Гость (16:41:44 06-03-2024) То есть кобелей свору в квартире можно содержать на постоянн... так лошадка-то чужая
22:06:21 06-03-2024
в нас выжигают дух авантюризма, мы перестанем лазить в окно к любимым женщинам...эх, мне б такого мужа!
19:56:14 07-03-2024
Лучше бы ремонт сделал в квартире. Романтик фигов.