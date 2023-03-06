Массовая драка из-за цветов к 8 Марта произошла на рынке в Москве

В поисках дешёвых букетов на Рижский цветочный рынок съезжается почти вся столица

06 марта 2023, 23:21, ИА Амител

В Москве на Рижском цветочном рынке произошла драка между продавцами цветов, сообщает Mash.

"Продавцы не поделили толпы покупателей. Разнимать цветочников пришлось полицейским, которые вмешались и прогнали с рынка всех участников конфликта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в поисках дешёвых цветов на рынок съезжается почти вся Москва. Желающих купить букет настолько много, что образовалась километровая пробка из машин.

Ранее amic.ru выяснил, подорожают ли цветы к 8 Марта в Барнауле и во сколько обойдётся букет.