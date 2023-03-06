Массовая драка из-за цветов к 8 Марта произошла на рынке в Москве
В поисках дешёвых букетов на Рижский цветочный рынок съезжается почти вся столица
06 марта 2023, 23:21, ИА Амител
В Москве на Рижском цветочном рынке произошла драка между продавцами цветов, сообщает Mash.
"Продавцы не поделили толпы покупателей. Разнимать цветочников пришлось полицейским, которые вмешались и прогнали с рынка всех участников конфликта", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в поисках дешёвых цветов на рынок съезжается почти вся Москва. Желающих купить букет настолько много, что образовалась километровая пробка из машин.
Ранее amic.ru выяснил, подорожают ли цветы к 8 Марта в Барнауле и во сколько обойдётся букет.
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