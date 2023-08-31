Продай дороже, чем купил? "Дисконт Авто" выгодно выкупит ваш б/у автомобиль
Предложение действует для транспортных средств, приобретенных до 2022 года
31 августа 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KbfHD
Покупка нового автомобиля – всегда приятный процесс. Тем более, что автомобильный рынок разнообразен и проблем с выбором подходящего варианта сейчас нет. А вот продажа старой машины может затянуться и отдалить долгожданную покупку. В таком случае можно обратиться в специализированный салон, который предлагает услуги по выкупу автомобилей. Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет быстро и без лишних хлопот продать свой старый транспорт.
Автосалон "Дисконт Авто" готов оценить автомобиль и предложить стоимость для выкупа (автомобиль должен быть на ходу). А машины, купленные до 2022 года, возможно продать дороже в связи с общим повышением цен.
"Дисконт Авто" честно и прозрачно проведет процедуру оформления всех документов. Вы можете быть уверены в том, что все формальности будут соблюдены в полном соответствии с законодательством.
Обратиться в салон для продажи своего б/у автомобиля – это удобное и выгодное решение. Их услуги сэкономят ваше время и помогут быстро получить реальную стоимость за вашу подержанную машину.
"Дисконт Авто"
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Менеджер: WhatsApp* * WhatsApp (Вотсап).
ООО "Сибирь Авто"
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