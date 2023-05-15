Продажи дронов в России выросли в 15-20 раз

Покупают чаще всего беспилотники для детей и для съёмки

15 мая 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России рекордно выросли продажи беспилотников. Как сообщает "Ъ", в первом квартале 2023 года спрос на дроны на маркетплейсах подскочил в 15-20 раз.

Согласно информации аналитиков компании Moneyplace, на Ozon за первые три месяца 2023 года продали 17,6 тысячи дронов, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем на Wilberries рост 20-кратный – примерно с 2 тысяч до 26,7 тысячи.

Покупают чаще всего дроны для детей и для съёмки. По мнению экспертов, рост популярности беспилотников связан с повсеместным обсуждением на фоне спецоперации на Украине.

Напомним, что ранее эксперты сообщали о росте спроса на защиту от беспилотников. С января по апрель 2023 года продажи выросли в 2,5 раза.