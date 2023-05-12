Cпрос на защиту от беспилотников в России вырос в 2,5 раза

"Лаборатория Касперского" практически ежедневно получает запросы на демонстрацию своего решения, рассказали в компании

12 мая 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России с января по апрель 2023 года спрос на защиту от беспилотников вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.

По его словам, интерес к решению компании "стабильно растущий".

"Мы регулярно – практически ежедневно – получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчёт его стоимости и дальнейшее приобретение", – пояснил Туров.

Издание напомнило, что "Лаборатория Касперского" разработала программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone для защиты от БПЛА в 2019 году. Сейчас компания расширяет линейку оборудования.

Ранее эксперт по БПЛА Эдуард Багдасарян рассказал, может ли Украина ударить беспилотниками по Сибири.