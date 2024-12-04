Продажи новых легковых автомобилей в России за месяц упали на 30%
Такой спад связывают с повышением ставки ЦБ и высоким спросом в предыдущие месяцы
04 декабря 2024, 13:35, ИА Амител
Российский рынок новых легковых автомобилей показал отрицательную динамику в ноябре: продажи упали почти на 30% относительно прошлого месяца. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Продажи новых легковых автомобилей в ноябре упали на 28,8% относительно прошлого месяца, до 121,88 тыс. штук, подсчитали в "Автостате". В годовом выражении зафиксирован рост на 11,1%. Меньше машин было продано только в начале года – в январе и феврале", – уточнили в газете.
Также в "Автостате" отметили, что сентябрь и октябрь перетянули часть продаж ноября: граждане стремились купить автомобили, ввезенные до индексации утильсбора, то есть по более низкой цене. Охлаждению спроса также способствовало повышение ключевой ставки.
Однако в октябре продажи легковых авто побили рекорд за последние три с половиной года, и мог сказаться эффект высокой базы.
Также, по мнению участников рынка, стоимость машин, поставляемых официально, может вырасти из-за девальвации рубля. Повышение ожидают на 1-5% до конца года.
"Ослабление рубля пока незначительно отразилось на спросе и стоимости автомобилей на складах, но точно приведет к повышению цен на новые импортируемые автомобили", – заявил гендиректор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич.
13:40:57 04-12-2024
без этих таратаек можно прожить-без хлеба не проживешь
13:49:27 04-12-2024
Просто снизились закупки за счёт бюджета. А частных покупателей на то, что сейчас продаётся и по таким ценам, не очень много и было. Если не увеличить бюджетные закупки, о чём сейчас неистово просят "отечественные производители", падение будет катастрофическим. А частники, у кого остались средства, всё равно будут покупать недружественные авто, пусть и б/у, но с сервисом, с надежностью, с возможностью перепродать в будущем.
13:54:34 04-12-2024
НГ-скидки от автоваза ждут?
21:39:48 04-12-2024
а я бмв-х3 купила в корее
12:50:04 06-12-2024
Не хотят люди покупать одноразовые китайские машины, с турбиной и роботом, с плохим дкп, по цене 5-7 летних лексусов.