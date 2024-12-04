Продажи новых легковых автомобилей в России за месяц упали на 30%

Такой спад связывают с повышением ставки ЦБ и высоким спросом в предыдущие месяцы

04 декабря 2024, 13:35, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Российский рынок новых легковых автомобилей показал отрицательную динамику в ноябре: продажи упали почти на 30% относительно прошлого месяца. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Продажи новых легковых автомобилей в ноябре упали на 28,8% относительно прошлого месяца, до 121,88 тыс. штук, подсчитали в "Автостате". В годовом выражении зафиксирован рост на 11,1%. Меньше машин было продано только в начале года – в январе и феврале", – уточнили в газете.

Также в "Автостате" отметили, что сентябрь и октябрь перетянули часть продаж ноября: граждане стремились купить автомобили, ввезенные до индексации утильсбора, то есть по более низкой цене. Охлаждению спроса также способствовало повышение ключевой ставки.

Однако в октябре продажи легковых авто побили рекорд за последние три с половиной года, и мог сказаться эффект высокой базы.

Также, по мнению участников рынка, стоимость машин, поставляемых официально, может вырасти из-за девальвации рубля. Повышение ожидают на 1-5% до конца года.