До 5% вырастут цены на автомобили в России до конца 2024 года

Причиной может стать падение рубля

02 декабря 2024, 15:45, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/898877

В связи с падением курса рубля цены на автомобили могут вырасти на 1-5% до конца года. Однако при сохранении курсовой волатильности машины могут подорожать на 15%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, динамика роста цен будет зависеть от вида поставок: у официально поставляемых в страну брендов запас прочности больше. Специалисты уверены, что они могут пытаться сдержать цены, просто уменьшая прибыль. Также, по их словам, цены на машины, поставляемые по параллельному импорту, могут вырасти уже на текущей неделе.

Согласно прогнозам, автомобили, ввозимые по схеме параллельного импорта, вырастут в цене пропорционально падению курса рубля. Поставляемые официально подорожают на 3-5%.

"Уже есть информация, что на следующей неделе часть дистрибуторов будут пересматривать свою ценовую политику", – заявил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Со слов специалистов, официально поставляемые машины подорожают не раньше второй половины декабря. Однако рост цен будет плавным: на 1-3% ежемесячно. Пересмотр ценников может коснуться наиболее популярных моделей. Эксперты не исключают, что стоимость новых автомобилей до конца года может вырасти на 5-15%, если текущий курс доллара останется выше 100 рублей.