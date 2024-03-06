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Продажу алкоголя и сигарет беременным могут запретить в России

Автор инициативы считает, что так можно обезопасить беременных и подростков от интереса к вредным привычкам

06 марта 2024, 22:30, ИА Амител

Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594
Сигареты / Фото: pxhere.com/ru/photo/1238594

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить в России продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам, пришедшим в магазин с детьми. Об этом сообщает телеканал "360".

Орлов заявил, что в последние годы государство стимулирует снижение числа людей с вредными привычками, но этого недостаточно. С предложением Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Он считает, что ужесточение правил продажи табака и алкогольной продукции сможет обезопасить беременных женщин и подростков от интереса к вредным привычкам.

Ранее врачи рассказали о том, сколько лапши быстрого приготовления можно есть без опасности для здоровья.

Здоровье

Комментарии 14

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Гость

23:37:08 06-03-2024

Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у женщины просто большой живот.)))

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Гость

07:47:54 07-03-2024

Гость (23:37:08 06-03-2024) Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у ... Будет мотивация похудеть :)

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Гость

09:23:59 07-03-2024

Гость (07:47:54 07-03-2024) Будет мотивация похудеть :) ... Так тогда и мужикам с беременными животами не продавать! Пусть спортом занимаются вместо пива.

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Гость

09:25:11 07-03-2024

Гость (23:37:08 06-03-2024) Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у ... Справку предъявлять, пожизненно. Срок действия справки- 1 неделя. Либо тест делать перед кассиром...

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Гость

01:07:49 07-03-2024

соболезную толстым теткам

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Лана

01:37:15 07-03-2024

Полный бред,как будто беременная не может кого то попросить купить ей сигареты или алкоголь

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Гость

05:09:46 07-03-2024

осмотр будут проводить?

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Гость

07:19:08 07-03-2024

Гость (05:09:46 07-03-2024) осмотр будут проводить?... УЗИ на месте делать)

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Гость

07:30:49 07-03-2024

"Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ".дожили,это какие же интеллектуалы на таких должностях? покупают запрещенку не только для себя,но директору института это не понять никогда...

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Алекс

09:04:37 07-03-2024

это ГЕНИАЛЬНО!

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Гость

09:11:08 07-03-2024

То есть продаже сигарет через гинекологический осмотр? Так-то беременность видно далеко не всегда, может, там срок пара-тройка месяцев. Даешь гинеколога в каждом магазине? Ну у депутата и фантазии. О! А давайте вообще женщинам спиртное и курево не продавать. А то вдруг она беременна.

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Гость

09:52:06 07-03-2024

И почему мы удивляемся состоянию страны, когда наверху сидят подобные идиоты?

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Гость

10:46:47 07-03-2024

Феерический идиотизм.

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Гость

12:29:16 07-03-2024

А контрольные закупки будут?

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