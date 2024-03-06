Продажу алкоголя и сигарет беременным могут запретить в России
Автор инициативы считает, что так можно обезопасить беременных и подростков от интереса к вредным привычкам
06 марта 2024, 22:30, ИА Амител
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить в России продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам, пришедшим в магазин с детьми. Об этом сообщает телеканал "360".
Орлов заявил, что в последние годы государство стимулирует снижение числа людей с вредными привычками, но этого недостаточно. С предложением Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Он считает, что ужесточение правил продажи табака и алкогольной продукции сможет обезопасить беременных женщин и подростков от интереса к вредным привычкам.
Ранее врачи рассказали о том, сколько лапши быстрого приготовления можно есть без опасности для здоровья.
23:37:08 06-03-2024
Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у женщины просто большой живот.)))
07:47:54 07-03-2024
Гость (23:37:08 06-03-2024) Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у ... Будет мотивация похудеть :)
09:23:59 07-03-2024
Гость (07:47:54 07-03-2024) Будет мотивация похудеть :) ... Так тогда и мужикам с беременными животами не продавать! Пусть спортом занимаются вместо пива.
09:25:11 07-03-2024
Гость (23:37:08 06-03-2024) Очередная чушь, как беременность будут определять, а если у ... Справку предъявлять, пожизненно. Срок действия справки- 1 неделя. Либо тест делать перед кассиром...
01:07:49 07-03-2024
соболезную толстым теткам
01:37:15 07-03-2024
Полный бред,как будто беременная не может кого то попросить купить ей сигареты или алкоголь
05:09:46 07-03-2024
осмотр будут проводить?
07:19:08 07-03-2024
Гость (05:09:46 07-03-2024) осмотр будут проводить?... УЗИ на месте делать)
07:30:49 07-03-2024
"Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ".дожили,это какие же интеллектуалы на таких должностях? покупают запрещенку не только для себя,но директору института это не понять никогда...
09:04:37 07-03-2024
это ГЕНИАЛЬНО!
09:11:08 07-03-2024
То есть продаже сигарет через гинекологический осмотр? Так-то беременность видно далеко не всегда, может, там срок пара-тройка месяцев. Даешь гинеколога в каждом магазине? Ну у депутата и фантазии. О! А давайте вообще женщинам спиртное и курево не продавать. А то вдруг она беременна.
09:52:06 07-03-2024
И почему мы удивляемся состоянию страны, когда наверху сидят подобные идиоты?
10:46:47 07-03-2024
Феерический идиотизм.
12:29:16 07-03-2024
А контрольные закупки будут?