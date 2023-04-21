Продажу алкоголя ограничат 9 мая в Барнауле
Постановление подписал глава города Вячеслав Франк
21 апреля 2023, 11:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 9 мая – в день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – ограничат продажу алкоголя, сообщает мэрия.
"С 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкоголь и пиво", – говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.
Меру ввели для обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.
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11:50:09 21-04-2023
Опять им неймется)))
17:15:19 25-04-2023
Отмените производство и продажу алкоголя совсем! Люди теряют мозги и близких из-за этой отравы для мозга. Привлеките хороших маркетологов и управленцев для производства морсов (напитков) из алтайских ягод. И продавцам - прибыль , и покупателям - радость, и гос бюджету - налоги с продаж. Неужели нет достойных людей, одни алконавты?!