Продажу алкоголя ограничат 9 мая в Барнауле

Постановление подписал глава города Вячеслав Франк

21 апреля 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 9 мая – в день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – ограничат продажу алкоголя, сообщает мэрия.

"С 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкоголь и пиво", – говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Меру ввели для обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.