Где и когда пройдут салюты в Барнауле на майские праздники?

В Барнауле на майских праздниках пройдёт сразу несколько фейерверков

21 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фейерверк / Фото: amic.ru

Майские праздники традиционно запоминаются шествиями, мероприятиями и салютами. Причём последних многие ждут больше всего – как самое яркое и масштабное зрелище. Amic.ru рассказывает, стоит ли ждать фейерверков на Первомай и на День Победы 2023 в Барнауле.

Будет ли салют в Барнауле на 1 мая?

Да, 1 мая в Барнауле фейерверк проведут. Яркое зрелище начнётся ровно в 22:00 на барнаульской набережной, в акватории Оби. Огни салюта будут отражаться в воде. Красиво.

Будут ли салюты в Барнауле 9 мая?

Да. В День Победы в Барнауле состоится сразу несколько фейерверков. Главный из них традиционно пройдёт в 22:00 на площади Сахарова. Также в это время салюты прогремят в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149), в парке имени Ленина (на ул. Энтузиастов, 12в, к. 2.), в поселке Южный, на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9, а также в посёлке Научный городок (Научный городок, 31) и в селе Гоньба на ул. Школьной, 12а.

Какие салюты запустят в небо?

Для Первомая подрядчик закупил батареи салютов двух типов и заряды четырёх типов, для Дня Победы – батареи салютов трёх типов, заряды четырёх типов и римские свечи двух типов. Именно их и запустят на майских праздниках.

Никаких ограничений на майских не собираются вводить?

На момент публикации этого материала известно лишь о том, что 9 мая отменили шествие "Бессмертного полка". Причина – опасность нападения на людей в тех регионах, которые находятся близко к границе СВО. Всем желающим предложили разместить фотографии родственников в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

О других ограничениях на 1 или 9 мая пока неизвестно. Также прошла информация о том, что в нескольких городах России решили не проводить военные парады на День Победы, однако в Барнауле такого решения пока не приняли.

А когда ещё в этом году в Барнауле будут фейерверки?

Кроме Первомая и Дня Победы, в этом году в Барнауле салюты должны пройти на День города и на Новый год. Оба они состоятся на площади Сахарова.