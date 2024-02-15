Продажу алкоголя в розничных магазинах на Алтае планируют продлить до 23 часов

Инициативу хотят рассмотреть в апреле на сессии АКЗС

15 февраля 2024, 06:45, ИА Амител

Магазин сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru

Алтайское Заксобрание на сессии в апреле планирует рассмотреть законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах и крупных торговых сетях региона до 23 часов. Об этом amic.ru сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов, который является одним из авторов данной инициативы.

Принять такой законопроект станет возможным благодаря решению федеральных властей о "наливайках". Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. После этого депутаты АКЗС намерены принять местный закон о работе "наливаек". Речь идет только о псевдобарах, где нет туалета, столиков, а алкоголь можно купить только навынос. Их работу планируют ограничить до 23 часов. При этом параллельно власти региона хотят увеличить время продажи алкоголя в розничных магазинах и торговых сетях с 08:00 до 23:00. По мнению Андрея Осипова, это позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально.

Напомним, с 1 января 2013 года пиво наравне с другой алкогольной продукцией запретили продавать в магазинах с 23:00 до 09:00. Регионам дали право ставить более строгие рамки. Алтайский край стал одним из субъектов, где ограничение на продажу вступает в силу уже с 21:00.