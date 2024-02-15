Продажу алкоголя в розничных магазинах на Алтае планируют продлить до 23 часов
Инициативу хотят рассмотреть в апреле на сессии АКЗС
15 февраля 2024, 06:45, ИА Амител
Алтайское Заксобрание на сессии в апреле планирует рассмотреть законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах и крупных торговых сетях региона до 23 часов. Об этом amic.ru сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов, который является одним из авторов данной инициативы.
Принять такой законопроект станет возможным благодаря решению федеральных властей о "наливайках". Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года. После этого депутаты АКЗС намерены принять местный закон о работе "наливаек". Речь идет только о псевдобарах, где нет туалета, столиков, а алкоголь можно купить только навынос. Их работу планируют ограничить до 23 часов. При этом параллельно власти региона хотят увеличить время продажи алкоголя в розничных магазинах и торговых сетях с 08:00 до 23:00. По мнению Андрея Осипова, это позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально.
Напомним, с 1 января 2013 года пиво наравне с другой алкогольной продукцией запретили продавать в магазинах с 23:00 до 09:00. Регионам дали право ставить более строгие рамки. Алтайский край стал одним из субъектов, где ограничение на продажу вступает в силу уже с 21:00.
08:18:48 15-02-2024
маловато! только круглосуточно
08:23:03 15-02-2024
На каком Алтае ? Который с краю ?
09:06:53 15-02-2024
Гость (08:23:03 15-02-2024) На каком Алтае ? Который с краю ?... Говорят же, Алтайское Заксобрание - вы не знаете, как называются органы законодательной власти в Алтайском крае или читать не умеете?
09:11:23 15-02-2024
Гость (09:06:53 15-02-2024) вы не знаете, как называются органы законодательной власти в Алтайском крае или читать не умеете? Там полный набор психических заболеваний. Понять и простить.
10:02:46 15-02-2024
Гость (09:06:53 15-02-2024) Говорят же, Алтайское Заксобрание - вы не знаете, как называ... Не, не знаем. Законодательное собрание Алтайского края знаем. А это что за орган?
10:04:30 15-02-2024
Ох, Андрей Осипов, будем честными, не о здоровье граждан вы заботитесь, а о деньгах которые зарабатывают на алкоголизации.
10:18:22 15-02-2024
Давайте еще продажу наркотиков разрешите, заботливые вы наши.
12:40:26 15-02-2024
Гость (10:18:22 15-02-2024) Давайте еще продажу наркотиков разрешите, заботливые вы наши... - Не переживайте за наше здоровье, не изменят время продажи.
14:10:26 15-02-2024
Гость (10:18:22 15-02-2024) Давайте еще продажу наркотиков разрешите, заботливые вы наши... Давайте!
12:41:05 15-02-2024
Во как! Вместо того, чтобы закрыть все наливайки и пивнушки в жилых домах, а у депутатов теперь есть такое право- они собираются продлить время продаж! Прикиньте только- сейчас пианушки у которых не хаатает площади не могут работать официально до 23. У них часы работы до 21 часа. Они, конечно, торгуют позже, но нелегально! А терерь наш " слуги народа" хотят узаконить продление рпаботы этих пивнушек до 23!!! Закройте продажу алкоголч в МКД, а потом продляйте время продажи в сетевых магазинах. Нормальные регионы так и сделают, а Осипов и компания собирается еще больше усложнить жизнь людям, живущим по соседству с этими зааедениями!!!