Против законопроекта выступили Минздрав и ГУ МВД. После чего документ сняли с рассмотрения

22 января 2024, 12:51, Анастасия Чебакова

Фото: xxx-shoping.ru

Алтайское Заксобрание на январской сессии не будет рассматривать законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах до 23:00. Вопрос снят с повестки сессии, сообщили amic.ru в пресс-службе парламента. Разработчики намерены внести его на рассмотрение на февральской сессии.

Что за законопроект хотели рассмотреть алтайские депутаты?

Документ касался продления времени продажи спиртного в сетевых магазинах до 22 или 23 часов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству, которые и внесли документ на рассмотрение, отмечали, что мера, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права продавать спиртное, с "наливайками", фактически торгующими навынос под видом работы бара. А также позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию как общественности, так и экспертов. Против продления времени продажи спиртного выступили, в частности, Минздрав региона, а также региональное ГУ МВД, которые посчитали, что мера поспособствует росту уровня алкоголизма и преступности. После этого разработчики решили снять вопрос с повестки сессии.

"Мы услышали некие доводы о том, что вопрос нужно решать в комплексе, и решили отстрочить вынесение документа и не обострять ситуацию. Но наша позиция остается прежней", – сообщил amic.ru Андрей Осипов.

Разработчики вновь намерены внести документ на обсуждение алтайского парламента на февральской сессии. К тому времени Госдума рассмотрит федеральный закон (пока он принят в первом чтении), по которому регионы смогут ограничить время продажи алкоголя в "наливайках" с 23:00 до 08:00, пояснил Осипов.

"Если федеральный закон примут, у нас будет обоснование в пользу нашего законопроекта: приводить время работы и магазинов, и "наливаек к единообразию, то есть до 23:00", – отметил он.

"Все будут алкоголиками"?

Один из аргументов, который привел региональный Минздрав, выступая против законопроекта, – в том, что продление времени продажи алкоголя в сетевых магазинах поспособствует росту уровня алкоголизма в Алтайском крае. Вот только разработчики с этим категорически не согласны.

"Давайте по-честному: разве у нас меньше больных алкоголизмом, чем в Новосибирской или Кемеровской области, где установлены границы до 22:00 или 23:00? Нет. Они же сами эти цифры и приводят. Речь идет о регулировке доли легального и нелегального алкоголя (считается, что он реализуется именно в "наливайках". – Прим. ред.)", – подчеркнул Андрей Осипов.

Бороться с уровнем алкоголизма, по его мнению, следует другими системными мерами – они прописаны в концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, которую приняло федеральное правительство в конце 2023 года.

"В ней черным по белому написано, что должны использоваться не регуляторные меры, а здравоохранению и всем нам нужно работать в части профилактики, разъяснительной и воспитательной работы. Прорабатывать культуру пития. А не так: давайте ограничим, и радуемся, что победили алкоголизм и пьянство. Жизнь показала, что запретами ничего не решить. Люди будут искать другие варианты", – уверен Осипов.

По его мнению, принятие закона облегчит жизнь "наливайкам", которые вынуждены будут работать легально в формате магазинов, а не связываться "с двумя столами и тремя квадратными метрами, фактически торгуя навынос под видом работы бара".

Напомним, на сессии 25 января депутаты АКЗС рассмотрят еще один "алкогольный" законопроект. Он касается запрета продажи спиртного в праздники – на День города и 9 Мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты планируют закрепить ее официально.