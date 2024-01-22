В Алтайском крае передумали продлевать время продажи алкоголя. Но не окончательно
Против законопроекта выступили Минздрав и ГУ МВД. После чего документ сняли с рассмотрения
22 января 2024, 12:51, Анастасия Чебакова
Алтайское Заксобрание на январской сессии не будет рассматривать законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в магазинах до 23:00. Вопрос снят с повестки сессии, сообщили amic.ru в пресс-службе парламента. Разработчики намерены внести его на рассмотрение на февральской сессии.
Что за законопроект хотели рассмотреть алтайские депутаты?
Документ касался продления времени продажи спиртного в сетевых магазинах до 22 или 23 часов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов и управление по предпринимательству, которые и внесли документ на рассмотрение, отмечали, что мера, во-первых, обеспечит равные условия для магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права продавать спиртное, с "наливайками", фактически торгующими навынос под видом работы бара. А также позволит снизить спрос на сомнительный алкоголь, реализуемый нелегально.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию как общественности, так и экспертов. Против продления времени продажи спиртного выступили, в частности, Минздрав региона, а также региональное ГУ МВД, которые посчитали, что мера поспособствует росту уровня алкоголизма и преступности. После этого разработчики решили снять вопрос с повестки сессии.
"Мы услышали некие доводы о том, что вопрос нужно решать в комплексе, и решили отстрочить вынесение документа и не обострять ситуацию. Но наша позиция остается прежней", – сообщил amic.ru Андрей Осипов.
Разработчики вновь намерены внести документ на обсуждение алтайского парламента на февральской сессии. К тому времени Госдума рассмотрит федеральный закон (пока он принят в первом чтении), по которому регионы смогут ограничить время продажи алкоголя в "наливайках" с 23:00 до 08:00, пояснил Осипов.
"Если федеральный закон примут, у нас будет обоснование в пользу нашего законопроекта: приводить время работы и магазинов, и "наливаек к единообразию, то есть до 23:00", – отметил он.
"Все будут алкоголиками"?
Один из аргументов, который привел региональный Минздрав, выступая против законопроекта, – в том, что продление времени продажи алкоголя в сетевых магазинах поспособствует росту уровня алкоголизма в Алтайском крае. Вот только разработчики с этим категорически не согласны.
"Давайте по-честному: разве у нас меньше больных алкоголизмом, чем в Новосибирской или Кемеровской области, где установлены границы до 22:00 или 23:00? Нет. Они же сами эти цифры и приводят. Речь идет о регулировке доли легального и нелегального алкоголя (считается, что он реализуется именно в "наливайках". – Прим. ред.)", – подчеркнул Андрей Осипов.
Бороться с уровнем алкоголизма, по его мнению, следует другими системными мерами – они прописаны в концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года, которую приняло федеральное правительство в конце 2023 года.
"В ней черным по белому написано, что должны использоваться не регуляторные меры, а здравоохранению и всем нам нужно работать в части профилактики, разъяснительной и воспитательной работы. Прорабатывать культуру пития. А не так: давайте ограничим, и радуемся, что победили алкоголизм и пьянство. Жизнь показала, что запретами ничего не решить. Люди будут искать другие варианты", – уверен Осипов.
По его мнению, принятие закона облегчит жизнь "наливайкам", которые вынуждены будут работать легально в формате магазинов, а не связываться "с двумя столами и тремя квадратными метрами, фактически торгуя навынос под видом работы бара".
Напомним, на сессии 25 января депутаты АКЗС рассмотрят еще один "алкогольный" законопроект. Он касается запрета продажи спиртного в праздники – на День города и 9 Мая. Сейчас мера носит рекомендательный характер, и депутаты планируют закрепить ее официально.
13:06:10 22-01-2024
Депутаты хорошо с этого имеют, вот и суетятся об удобстве. 12
13:07:40 22-01-2024
Против продления времени продажи спиртного выступили, в частности, Минздрав региона, а также региональное ГУ МВД, которые посчитали, что мера поспособствует росту уровня алкоголизма и преступности.//// Пусть Минздрав и региональное ГУ МВД объяснят, почему аналогичные организации в Москве не считают нужным вводить ограничения для москвичей? Москвичи более законопослушны, разумны? А жители края в своём большинстве слабоумные маргиналы? Так Минздрав и ГУ МВД представляют себе земляков?
13:50:47 22-01-2024
Видимо еще много людей на магазинном питие , а умные уже давно на собственном, проверенным временем и активным.
14:18:19 22-01-2024
Гость (13:50:47 22-01-2024) Видимо еще много людей на магазинном питие , а умные уже дав... Ну верно же и главное не суетливо.
16:05:59 22-01-2024
Гость (13:50:47 22-01-2024) Видимо еще много людей на магазинном питие , а умные уже дав... Типа самогонка? Это типа проверенный напиток? Жаль тебя. Слаще Москвы ты ничего в жизни не пробовал)
16:50:50 22-01-2024
Гость (16:05:59 22-01-2024) Типа самогонка? Это типа проверенный напиток? Жаль тебя. Сла... Наливай
15:23:31 22-01-2024
А как это можно регулировать легальный и нелегальный алкоголь? Кто такими регулировками занимается??? Нелегального алкоголя вообще не должно быть.
19:53:38 22-01-2024
Гость (15:23:31 22-01-2024) А как это можно регулировать легальный и нелегальный алкогол... про сидр забыли?
15:40:35 22-01-2024
нам нужно работать в части профилактики, разъяснительной и воспитательной работы."(с) Ося,вперёд! Начинай бухтеть про то,как "космические корабли бороздят Большой театр".Каждый вечер,в каждой наливайке. А мы посмотрим через год на результат твоей работы.
17:36:30 22-01-2024
Осипов слабо внести закон о закрытии пивнушек в жилых домах в Алтайском крае! Нигде нет такого колличества этих заведений в жилых домах! Кто жителей спрашивал хотят ли они жить по соседству с наливайками- разливайками?! Дайте жителям решать хотят ли они у себя под окнами наливайки! Кому надо-купят алкоголь в сетевых магазинах!Вот когда закроете пивнушки в жилых домах- только после можно подумать о продлении времени продажи алкоголя в сетях!
22:47:02 22-01-2024
Гость (17:36:30 22-01-2024) Осипов слабо внести закон о закрытии пивнушек в жилых дома... В том-то и дело, что как раз хозяева круглосуточных наливаек-пивнушек( которые якобы «бары») против режима 8-23 в сетевых магазинах. Потому что тогда их контингент переместится туда и наливайки потеряют доход, а некоторые закроются. Не удивлюсь, если комменты против режима продаж до 23 часов якобы борясь за трезвый образ жизни пишут именно хозяева пивнушек-наливаек.
18:12:06 23-01-2024
Гость (22:47:02 22-01-2024) В том-то и дело, что как раз хозяева круглосуточных наливаек... Кроме баров в жилых домах полно именно магазинов- наливаек! Они должны работать до 21: 00. Но незаконно работают и до 23:00 и до часа ночи! Со всеми вытекающими... Так, если продлят время они будут официально работать! А это вам не сетевые магазины, это те же бары- пивнушки! И никогда т завсегдатели не переместятся в сетевые магазины! Поэтому пивнушки в жилых домах необходимо закрывать!
18:28:44 22-01-2024
С 1 января 2011 года в Алтайском крае запрещена продажа алкоголя в розницу в период с 21.00 до 9.00 часов. Такой законопроект приняли сегодня, 25 ноября 2010г, депутаты Алтайского краевого заксобрания в ходе очередной сессии. За проголосовали 36 депутатов, против 10, воздержались — 2, не стали голосовать — 14.1
21:25:38 22-01-2024
Казенное пойло - яд. Крафтовые продукты рулят. Дистилят против ректификата!
00:50:54 23-01-2024
"Жизнь показала, что запретами ничего не решить. Люди будут искать другие варианты", – уверен Осипов. ===== Предлагаю в доме Осипова открыть круглосуточную точку по продаже тяжёлых наркотиков. Запретами же ничего не решить ...
02:30:52 23-01-2024
Я за то, чтобы оставить до 21-00 продажу, кто хочет пусть бегут ищут. А массам надо окно запрета длиной в 12 часов оставить закрытым!