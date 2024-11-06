Продажу автозапчастей и масла ужесточат в России

На все виды техжидкостей и деталей для автомобилей хотят распространить обязательную маркировку

06 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Двигатель / Фото: unsplash.com / Manuel E Sankitts

Контроль за оборотом автомасел и запчастей планируют усилить в России. Об этом сообщают "Известия".

Дополнительные меры планируют ввести из-за большого количества подделок на рынке. Среди импортных брендов их уровень вырос до 50%.

Контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. На все виды технических жидкостей и автозапчастей распространят обязательную маркировку.

Предложения о новых мерах уже направили за подписью в Минпромторг и правительство.