Продажу автозапчастей и масла ужесточат в России
На все виды техжидкостей и деталей для автомобилей хотят распространить обязательную маркировку
06 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Двигатель / Фото: unsplash.com / Manuel E Sankitts
Контроль за оборотом автомасел и запчастей планируют усилить в России. Об этом сообщают "Известия".
Дополнительные меры планируют ввести из-за большого количества подделок на рынке. Среди импортных брендов их уровень вырос до 50%.
Контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. На все виды технических жидкостей и автозапчастей распространят обязательную маркировку.
Предложения о новых мерах уже направили за подписью в Минпромторг и правительство.
15:20:44 06-11-2024
Признайте, что это была диверсмя, наводнить рынок этим. Сколько хороших людей "запороли" свои машины и "попали" на ремонт . Исправляйте ошибку, нет времени на раскачку!
16:19:12 06-11-2024
Вот обязательная маркировка лекарств, молочной, ликеро-водочной продукции нам помогло? Мы покупаем теперь качественные лекарства, молочку, вино? Контроль это хорошо. Но почему у нас контроль заключается в оплате мзды(маркировки) без какого-либо улучшения качества?
19:08:00 06-11-2024
Гость (16:19:12 06-11-2024) Вот обязательная маркировка лекарств, молочной, ликеро-водоч... А разве не помогла? Как минимум стали выявлять все подделки, да и проверять куда надежнее, чем кота в мешке брать
17:35:38 06-11-2024
Вся забота о качестве сводится к повышению цен.
17:42:33 06-11-2024
Покупал коньяк и водку с этой маркировкой и через интернет все прослеживается - проверяется. Напитки оказались г.... о....
17:52:56 06-11-2024
Будет тот же китай подвальный, но дороже и с "маркировкой"
15:38:07 08-11-2024
Что мы имеем от маркировки?
Снижение конкуренции, а в некоторых случаях картели, что вызвало рост цен.
Контрабанду китайскую по цене евразийского оригинала, с маркой сомнительного происхождения.
Ликвидацию мелкого предпринимательства, которые добросовестно производили вещи
Я понимаю норковые шубы по маркировке, дорого, рискованно. Но простынь сшитая ипешником или ботинки китайские из кожзама взлевшие в три раза после после маркировки это беспредел и путь в никуда
16:38:37 08-11-2024
По (15:38:07 08-11-2024) Что мы имеем от маркировки? Снижение конкуренции, а в не... Ну постельное белье левое тоже может быть не самый хороший вариант. Проснешься с утра и весь синий от краски, еще и чешешься. Такое себе на самом деле. А на цену именно маркировка не так сильно влияет. Там не более 1% в цене составляет