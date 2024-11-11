Продажу пива на стадионах в России могут возобновить в 2025 году

Инициативу поддержал Российский футбольный союз

11 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Стадион / Фото: pxhere.com/ru/photo/1342728

В 2025 году на стадионах российских футбольных клубов может снова появиться пиво. Об этом сообщает информационное агентство Mash со ссылкой на депутата Государственной Думы Дмитрия Свищева.

Ранее идея возвращения пива на стадионы была нереализуемой из-за разногласий между руководством Российского футбольного союза (РФС) и производителями слабоалкогольного напитка. Однако теперь ситуация изменилась, и РФС поддержал возвращение пива.

Законопроект о возвращении пива на стадионы пока не будет утвержден в текущем году, но после новогодних праздников вероятность этого события высока. В РФС видят в этом возможность получения дополнительного дохода.