Продажу российской древесины предложили оптимизировать

Речь идет о качественном сырье, которое получают при рубке деревьев под инфраструктуру

05 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Свежие бревна / Фото: unsplash.com

Продажу российской древесины могут оптимизировать, сообщает Business FM* Барнаул. Речь идет о той, которая заготавливается при строительстве инфраструктуры. Сейчас ее имеет право продавать либо Росимущество, либо Санкт-Петербургская товарная биржа, но из-за того, что в обоих случаях сроки реализации из-за загруженности могут доходить до года, хороший материал портится и продается дешевле. Это приносит большие потери государству. Предприниматели считают, что продажу такой древесины нужно передать региональным госучреждениям или предпринимателям, которые вырубили деревья при освоении территории.

С инициативой выступила общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". Председатель алтайского отделения Евгений Гаськов отметил, что предложение направлено на сохранение качественной древесины.

Минприроды поддерживает создание такого механизма. Однако важно продумать детали и позволить продавать древесину компаниям при заключении договоров аренды лесных участков. Начальник отдела организации и обеспечения использования лесов алтайского Минприроды Сергей Онищенко подчеркнул, что сейчас их заключают, когда предприниматели арендуют участок для заготовки древесины.

"Заготовка древесины – это предпринимательская деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений и вывозке их из леса. Для заготовки древесины в первую очередь предоставляются погибшие, перестойные или высохшие насаждения. Вырубка происходит в пределах расчётной лесосеки, пределы которой нельзя нарушать. В настоящее время в Алтайском крае в аренду для заготовки древесины переданы 68 лесных участков. Объемы для заготовки древесины устанавливаются лесохозяйственным регламентом лесничеств", — заявил Онищенко.Он отметил, что управление лесами делает большой акцент на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Сначала года проведено 6 аукционов и заключены 9 договоров о купли-продаже лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего бизнеса. Общий объем заготовки на этой территории составляет 18,5 тысяч кубических метров. При этом работа в данном направлении активно продолжается.

О том, как будет регулироваться деятельность компаний, которые будут вырубать и сразу продавать лес, пока неясно, но в Росимуществе уже начали обсуждать инициативу "Опоры России", а далее ее передадут в Минфин страны.

* Business FM ("Бизнес ФМ")