Продажу российской древесины предложили оптимизировать
Речь идет о качественном сырье, которое получают при рубке деревьев под инфраструктуру
05 апреля 2024, 09:00, ИА Амител
Продажу российской древесины могут оптимизировать, сообщает Business FM* Барнаул. Речь идет о той, которая заготавливается при строительстве инфраструктуры. Сейчас ее имеет право продавать либо Росимущество, либо Санкт-Петербургская товарная биржа, но из-за того, что в обоих случаях сроки реализации из-за загруженности могут доходить до года, хороший материал портится и продается дешевле. Это приносит большие потери государству. Предприниматели считают, что продажу такой древесины нужно передать региональным госучреждениям или предпринимателям, которые вырубили деревья при освоении территории.
С инициативой выступила общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". Председатель алтайского отделения Евгений Гаськов отметил, что предложение направлено на сохранение качественной древесины.
Минприроды поддерживает создание такого механизма. Однако важно продумать детали и позволить продавать древесину компаниям при заключении договоров аренды лесных участков. Начальник отдела организации и обеспечения использования лесов алтайского Минприроды Сергей Онищенко подчеркнул, что сейчас их заключают, когда предприниматели арендуют участок для заготовки древесины.
"Заготовка древесины – это предпринимательская деятельность, связанная с рубкой лесных насаждений и вывозке их из леса. Для заготовки древесины в первую очередь предоставляются погибшие, перестойные или высохшие насаждения. Вырубка происходит в пределах расчётной лесосеки, пределы которой нельзя нарушать. В настоящее время в Алтайском крае в аренду для заготовки древесины переданы 68 лесных участков. Объемы для заготовки древесины устанавливаются лесохозяйственным регламентом лесничеств", — заявил Онищенко.Он отметил, что управление лесами делает большой акцент на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Сначала года проведено 6 аукционов и заключены 9 договоров о купли-продаже лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего бизнеса. Общий объем заготовки на этой территории составляет 18,5 тысяч кубических метров. При этом работа в данном направлении активно продолжается.
О том, как будет регулироваться деятельность компаний, которые будут вырубать и сразу продавать лес, пока неясно, но в Росимуществе уже начали обсуждать инициативу "Опоры России", а далее ее передадут в Минфин страны.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:06:00 05-04-2024
Эх бедный-бедный русский лес и его оптимизируют
09:32:48 05-04-2024
Гость (09:06:00 05-04-2024) Эх бедный-бедный русский лес и его оптимизируют... В Австралию или Канаду езжай поплачь.
Площадь всех российских лесов за год увеличилась на 458,5 тыс. га, согласно обновленному лесному госреестру Рослесинфорга на 2023 год.
10:26:19 05-04-2024
Гость (09:32:48 05-04-2024) В Австралию или Канаду езжай поплачь. Площадь всех росси... такой большой а в сказки веришь!?
09:25:19 05-04-2024
Да-а-а... Решили оптимизировать... Звучит уже страшно!?
09:39:20 05-04-2024
Лесополосы вдоль рек с 1948 по 1953 в СССР не от хорошей жизни садили.
09:51:18 05-04-2024
Гость (09:39:20 05-04-2024) Лесополосы вдоль рек с 1948 по 1953 в СССР не от хорошей жиз... Они там вполне себе растут сами. Прогуляйтесь как-нибудь летом на пойму Оби для понимания.
10:52:18 05-04-2024
Гость (09:51:18 05-04-2024) Они там вполне себе растут сами. Прогуляйтесь как-нибудь лет... Вдоль рек это до 5-10 км или больше, если влага стекает с этого места в реку.
11:41:43 05-04-2024
Не надо вырубать и продавать не понадобиться.
18:14:26 05-04-2024
Идиоты. Не продавать кругляк а перерабатывать в пиломатериал и другие изделия из древесины.
19:22:54 06-04-2024
Гость (09:06:00 05-04-2024) Эх бедный-бедный русский лес и его оптимизируют... Всё падать да вывести побыстрее и побольше!!! Для людей ни чего не могут сделать ценик стройматериалов космос!!!!
23:41:12 06-04-2024
Гость (19:22:54 06-04-2024) Всё падать да вывести побыстрее и побольше!!! Для людей ни ч... Нужно не давать рубщикам такой древесины ее воровать, и правильно складировать, тогда государство вместо 400 рублей за куб будет получать до 5000 тысяч за куб,+ налоги от предпринимателей, я занимаюсь покупкой такой древесины, и в 98% лотов древесину украли те кто рубил ее и без разрешительных документов вывезли, а потом зачем ее выкупать тем кто ее рубил. А те кто хочет покупать ее уже не может концов найти куда она девалась
12:21:38 07-04-2024
Гость (09:32:48 05-04-2024) В Австралию или Канаду езжай поплачь. Площадь всех росси... Ага, площадь увеличилась на бумаге. Лесовосстановление, создание лесных культур и выросший лес - это две большие разницы. В лесу- то бываешь или теоретик, верящий цифрам на бумаге ?