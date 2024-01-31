Вредители могут "заполонить" леса из-за пожаров и ветровала

31 января 2024, 07:00, ИА Амител

Выгоревший лес в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в число четырех российских регионов, где прогнозируется засилье лесных вредителей в 2024 году. Причины этого – большие объемы выгоревшего леса и ветровал. Об этом рассказал генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

По словам Ключникова, риск остается высоким, в первую очередь, из-за прошедших летом лесных пожаров. Самый крупный очаг тогда был в Егорьевском районе, лесной массив потерял 21,6 тысячи гектаров. При этом лесопатологическое обследование так и не проведено и древесина еще не заготовлена. Обычно этот процесс занимает три года, отметил он.

"Это не сплошное вырождение массива, там есть уцелевшие места, но по оценке порядка 4 млн кубов древесины портится. Идет распространение вредителя. По нашей оценке более 50% насаждений повреждены короедом, поэтому древесина соответствующего качества. Наряду с другими компаниями нас привлекают в качестве услуг по заготовке, Минприроды ищет покупателей, думает, как будет все это дело перерабатывать. В этом году будет распространение вредителей, близлежащим насаждениям достанется в зависимости от их устойчивости и возраста. Может пойти распространение дальше", – рассказал он.

Не только пожары, но и ветровал тоже может быть причиной широкого распространения лесных вредителей в 2024 году.

"Осина приобских боров – огромные объемы: около 300 тысяч "кубов" просто выпало. Естественно, это все то дерево, где будет прогрессировать число вредителей, будут дополнительные вспышки. Лежат деревья пока еще с зеленой хвоей, сейчас они превращаются в желтые. Что будет в июне-мае, непонятно", – прокомментировал Ключников.

Гендиректор "Алтайлеса" подчеркнул, что сейчас убрать деревья – большая проблема, потому что процедуру сильно усложнили. Для этого надо провести лесопатологическое обследование и собрать необходимые документы. Кроме того, если ветровал составил менее 20% леса, то его не имеют права трогать.