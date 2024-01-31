НОВОСТИЭкология

Алтайский край может выйти в лидеры по засилью лесных вредителей в 2024 году

Вредители могут "заполонить" леса из-за пожаров и ветровала

31 января 2024, 07:00, ИА Амител

Выгоревший лес в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Выгоревший лес в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в число четырех российских регионов, где прогнозируется засилье лесных вредителей в 2024 году. Причины этого – большие объемы выгоревшего леса и ветровал. Об этом рассказал генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников.

По словам Ключникова, риск остается высоким, в первую очередь, из-за прошедших летом лесных пожаров. Самый крупный очаг тогда был в Егорьевском районе, лесной массив потерял 21,6 тысячи гектаров. При этом лесопатологическое обследование так и не проведено и древесина еще не заготовлена. Обычно этот процесс занимает три года, отметил он.

"Это не сплошное вырождение массива, там есть уцелевшие места, но по оценке порядка 4 млн кубов древесины портится. Идет распространение вредителя. По нашей оценке более 50% насаждений повреждены короедом, поэтому древесина соответствующего качества. Наряду с другими компаниями нас привлекают в качестве услуг по заготовке, Минприроды ищет покупателей, думает, как будет все это дело перерабатывать. В этом году будет распространение вредителей, близлежащим насаждениям достанется в зависимости от их устойчивости и возраста. Может пойти распространение дальше", – рассказал он.

Не только пожары, но и ветровал тоже может быть причиной широкого распространения лесных вредителей в 2024 году.

"Осина приобских боров – огромные объемы: около 300 тысяч "кубов" просто выпало. Естественно, это все то дерево, где будет прогрессировать число вредителей, будут дополнительные вспышки. Лежат деревья пока еще с зеленой хвоей, сейчас они превращаются в желтые. Что будет в июне-мае, непонятно", – прокомментировал Ключников.

Гендиректор "Алтайлеса" подчеркнул, что сейчас убрать деревья – большая проблема, потому что процедуру сильно усложнили. Для этого надо провести лесопатологическое обследование и собрать необходимые документы. Кроме того, если ветровал составил менее 20% леса, то его не имеют права трогать.

Алтайский край Экология рейтинги природа

Комментарии 17

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Грыша

07:14:59 31-01-2024

Валежник...эти чиновники весь лес уничтожили...

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Гость

07:25:15 31-01-2024

Правильно,лучше сгноим,но цену на древесину не дадим опустить

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ВВП

07:51:29 31-01-2024

генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников, ----о какой человек появился, дивиз "Мой лес, моё богатство". Выпилить всё под корень, рапортовать "Победили короеда"))))

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Ольга Лисица

11:11:19 31-01-2024

ВВП (07:51:29 31-01-2024) генеральный директор холдинга "Алтайлес" Иван Ключников, ---... Если вы внимательно прочитаете текст, то увидите, что про рубки речи нет. Срубить и переработать эту древесину сейчас невозможно. Хотя это большая проблема для леса с точки зрения дальнейших последствий.

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Гость

14:18:06 31-01-2024

Ольга Лисица (11:11:19 31-01-2024) Если вы внимательно прочитаете текст, то увидите, что про р... Говорят, Алтайлес чемпион по санитарным рубкам. По документам все леса заражены, а Алтайлес - спаситель.

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Гость

08:19:01 31-01-2024

Еще не ясно, что для леса страшнее-короеды или чиновники...

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Алексей

08:47:30 31-01-2024

Читая про "вредителей леса" в последнюю очередь подумал о короедах.

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Бомж

08:57:15 31-01-2024

При этом лесопатологическое обследование так и не проведено и древесина еще не заготовлена." Т.е чиновник открыто признаётся, что ни сам,ни подчинённые работать не в состоянии!

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ВВП

10:19:36 31-01-2024

Бомж (08:57:15 31-01-2024) При этом лесопатологическое обследование так и не проведено ... А это им замем, потом можно сказать "Гниль поразила наши леса". И валежника не было бы столько, если бы лес был как ему природой дано, а не сосенка от сосенки на расстоянии выстрела. Не короеды, а лесогрызы(

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Ольга Лисица

10:31:02 31-01-2024

ВВП (10:19:36 31-01-2024) А это им замем, потом можно сказать "Гниль поразила наши лес... К сожалению, лес, как живой организм, подвержен в том числе и болезням, и вредителям, и пожарам. Причем последние могут уничтожить наши алтайские боры за считанные дни. И лесные пожары последних лет - тому подтверждение. Поэтому необходима хозяйственная деятельность, которая направлена на своевременное предупреждение, как очагов вредителей, так и возгораний. Основная цель плановых рубок - как раз поддержание леса в оптимальной возрастной структуре, чтобы боры были устойчивы и к болезням, и к пожарам.

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Гость

11:53:52 31-01-2024

Ольга Лисица (10:31:02 31-01-2024) К сожалению, лес, как живой организм, подвержен в том числе... Ты в лесу был давно? Видел что там творится? Валежником завалено. Отдайте людям ввлежник. Все равно сгниет. От гниющей древесины вредители губят здоровые деревья. Ущерб больше чем от пожаров.

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Гость

15:42:26 31-01-2024

Гость (11:53:52 31-01-2024) Ольга Лисица (10:31:02 31-01-2024) К сожалению, лес,... Это называется ветровальная древесина. Ее без специальной процедуры не могут забрать ни физические лица, ни организации. Все вопросы к законодателям.

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гость

18:35:42 31-01-2024

Гость (15:42:26 31-01-2024) Гость (11:53:52 31-01-2024) Ольга Лисица (10:31:02 31... и что местные законодатели на эту тему сейчас говорят,в прошлый,когда им дали полномочия для утверждения сбора валежника,они не заморачиваясь переписали один в один со старого лесного кодекса и решили проблему

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Ольга Лисица

10:20:44 31-01-2024

Бомж (08:57:15 31-01-2024) При этом лесопатологическое обследование так и не проведено ... Иван Ключников не является чиновником. Ведомство, отвечающее за разработку горельника, где был введен режим ЧС, - Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. В их компетенции находятся эти вопросы.

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Гость

10:00:52 31-01-2024

Скоро здесь будет пустыня.

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Гость

16:10:09 31-01-2024

Отличный повод, к массовым вырубкам, и застройкой человейниками и ТЦ

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Гость

16:26:45 31-01-2024

Гость (16:10:09 31-01-2024) Отличный повод, к массовым вырубкам, и застройкой человейник... Про пивнушки не забудьте.

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