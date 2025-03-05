На Жерара Депардье оформили микрозаймы на 50 тысяч рублей

Мошенники оформили на французского актера уже три кредита

05 марта 2025, 18:05, ИА Амител

Жерар Депардье / Фото: кадр из фильма "Анатолийская история"

Мошенники оформили на Жерара Депардье, с 2013 года имеющего российский паспорт, два новых микрозайма на 30 и 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"30 тысяч кредита взяли в Москве, 15 тысяч – в Санкт-Петербурге", – сказано в публикации.

Недавно сообщалось, что аферисты оформили на Депардье микрозаем на пять тысяч рублей – долг висит еще с февраля прошлого года. Так, французский актер должен российским микрофинансовым организациям уже 50 тысяч рублей, причем сумма постоянно увеличивается из-за процентов.

Напомним, с 1 марта граждане РФ могут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Как подчеркнули авторы закона, это поможет в борьбе с мошенниками.