На Жерара Депардье оформили микрозаймы на 50 тысяч рублей
Мошенники оформили на французского актера уже три кредита
05 марта 2025, 18:05, ИА Амител
Мошенники оформили на Жерара Депардье, с 2013 года имеющего российский паспорт, два новых микрозайма на 30 и 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"30 тысяч кредита взяли в Москве, 15 тысяч – в Санкт-Петербурге", – сказано в публикации.
Недавно сообщалось, что аферисты оформили на Депардье микрозаем на пять тысяч рублей – долг висит еще с февраля прошлого года. Так, французский актер должен российским микрофинансовым организациям уже 50 тысяч рублей, причем сумма постоянно увеличивается из-за процентов.
Напомним, с 1 марта граждане РФ могут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Как подчеркнули авторы закона, это поможет в борьбе с мошенниками.
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Очень хочется посмотреть на судебного пристава, которому будет поручено взыскать с Депарье бабло.