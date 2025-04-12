Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 12 апреля

Торговые палатки будут работать во всех районах города

12 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 12 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Покупателям предложат мясо, рыбу, сладости, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

Железнодорожный – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.