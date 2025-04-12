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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 12 апреля

Торговые палатки будут работать во всех районах города

12 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 12 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

Покупателям предложат мясо, рыбу, сладости, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

  • Железнодорожный – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
  • Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
  • Ленинский район – площадь Народная;
  • Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
  • Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 10

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Гость

15:59:10 10-04-2025

Любители антисанитарии и повышенных цен-Добро пожаловать!!!

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гость

21:00:47 10-04-2025

В этот день цены будут космические?

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Гость

07:50:32 11-04-2025

На этих ярмарках цены выше, чем в магазине и продавец "ноу нейм"

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Гость

08:21:00 11-04-2025

Что ерунду - то пишете! Цены на мясо были в два раза дешевле, чем в магазинах и на рынках. И всё чисто и на территории и вся продукция закрыта полиэтиленом

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Гость

10:50:04 12-04-2025

Гость (08:21:00 11-04-2025) Что ерунду - то пишете! Цены на мясо были в два раза дешевл... иди покупай и дальше пиши подобные комменты хлебушек.

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Гость

11:59:33 12-04-2025

Гость (10:50:04 12-04-2025) иди покупай и дальше пиши подобные комменты хлебушек.... А вы и дальше пишите гадости, от того, что ни разу на ярмарках небыли по причине, что вам хватает только на пиво

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Гость

20:09:04 12-04-2025

Гость (11:59:33 12-04-2025) А вы и дальше пишите гадости, от того, что ни разу на я...
Не были по причине того, что не все отбросами питаются. А вы уплетайте за обе щеки!

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Гость

08:01:36 13-04-2025

Гость (20:09:04 12-04-2025) Не были по причине того, что не все отбросами питаются. ... Ну в Мариях, да Ашанах деликатесы покупаете

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Гость

23:05:28 11-04-2025

А на картинке восточный базар?

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Musik

09:19:55 12-04-2025

Тарьтесь хавчиком!

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