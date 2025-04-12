Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 12 апреля
Торговые палатки будут работать во всех районах города
12 апреля 2025, 08:45, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 12 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Покупателям предложат мясо, рыбу, сладости, фрукты, овощи и другие продукты. Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:
- Железнодорожный – сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский район – площадь Народная;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.
15:59:10 10-04-2025
Любители антисанитарии и повышенных цен-Добро пожаловать!!!
21:00:47 10-04-2025
В этот день цены будут космические?
07:50:32 11-04-2025
На этих ярмарках цены выше, чем в магазине и продавец "ноу нейм"
08:21:00 11-04-2025
Что ерунду - то пишете! Цены на мясо были в два раза дешевле, чем в магазинах и на рынках. И всё чисто и на территории и вся продукция закрыта полиэтиленом
10:50:04 12-04-2025
Гость (08:21:00 11-04-2025) Что ерунду - то пишете! Цены на мясо были в два раза дешевл... иди покупай и дальше пиши подобные комменты хлебушек.
11:59:33 12-04-2025
Гость (10:50:04 12-04-2025) иди покупай и дальше пиши подобные комменты хлебушек.... А вы и дальше пишите гадости, от того, что ни разу на ярмарках небыли по причине, что вам хватает только на пиво
20:09:04 12-04-2025
Гость (11:59:33 12-04-2025) А вы и дальше пишите гадости, от того, что ни разу на я...
Не были по причине того, что не все отбросами питаются. А вы уплетайте за обе щеки!
08:01:36 13-04-2025
Гость (20:09:04 12-04-2025) Не были по причине того, что не все отбросами питаются. ... Ну в Мариях, да Ашанах деликатесы покупаете
23:05:28 11-04-2025
А на картинке восточный базар?
09:19:55 12-04-2025
Тарьтесь хавчиком!