Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 14 сентября

Торговые площадки будут работать во всех районах города

09 сентября 2024, 14:15, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки в субботу, 14 сентября, сообщили в телеграм-канале мэрии.

На них горожане смогут купить фрукты, овощи, мясо, сладости и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР;

– сквер 60 лет СССР; Индустриальный – ул. Новосибирская, 16в;

– ул. Новосибирская, 16в; Ленинский – поселок Научный Городок;

– поселок Научный Городок; Октябрьский – ул. Германа Титова, 9;

– ул. Германа Титова, 9; Центральный – село Лебяжье, микрорайон Затон.

Предыдущие ярмарки – первые в осеннем сезоне – прошли в Барнауле 7 сентября. На них жители города потратили 8,4 млн рублей.