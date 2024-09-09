Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 14 сентября
Торговые площадки будут работать во всех районах города
09 сентября 2024, 14:15, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле и пригороде пройдут продовольственные ярмарки в субботу, 14 сентября, сообщили в телеграм-канале мэрии.
На них горожане смогут купить фрукты, овощи, мясо, сладости и другие продукты. Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- Железнодорожный район – сквер 60 лет СССР;
- Индустриальный – ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский – поселок Научный Городок;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9;
- Центральный – село Лебяжье, микрорайон Затон.
Предыдущие ярмарки – первые в осеннем сезоне – прошли в Барнауле 7 сентября. На них жители города потратили 8,4 млн рублей.
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