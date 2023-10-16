Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 21 октября
Закупиться едой можно будет по шести адресам
16 октября 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в субботу, 21 октября, проведут очередные продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);
- ул. Новосибирская, 16в;
- п. Научный Городок, 31;
- сквер имени Германа Титова;
- с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
- Затон – ул. Водников, 11.
Там можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств региона.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 14 октября. Горожане потратили на них 10,5 млн рублей.
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