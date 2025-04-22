Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 26 апреля
Торговые площадки будут работать во всех районах города
22 апреля 2025, 17:31, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 26 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.
На них предложат мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия и другие продукты. Кроме того, будут продавать саженцы.
Работать торговые площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – у ТЦ "Россия";
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина и ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский – площадь Народная и ул. Кольцевая, 11a;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 19 апреля. На них жители города потратили 10,5 млн рублей, в том числе почти 1 млн – на куличи.
Комментарии 0