Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 26 апреля

Торговые площадки будут работать во всех районах города

22 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 26 апреля пройдут продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

На них предложат мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия и другие продукты. Кроме того, будут продавать саженцы.

Работать торговые площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – у ТЦ "Россия";

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина и ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский – площадь Народная и ул. Кольцевая, 11a;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 19 апреля. На них жители города потратили 10,5 млн рублей, в том числе почти 1 млн – на куличи.