НОВОСТИОбщество

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 29 марта

Торговые площадки будут работать по шести адресам

29 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 29 марта пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
  • мкр-н Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
  • Научный городок, 31;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
  • мкр-н Затон – ул. Водников, 11.

На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 марта. На них горожане потратили 9,5 млн рублей. Активнее всего они покупали мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия и мясные копчености.

Барнаул Продукты

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

08:55:25 29-03-2025

Пенсы ломанутся просрочку по завышенным ценам скупать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:53 29-03-2025

Гость (08:55:25 29-03-2025) Пенсы ломанутся просрочку по завышенным ценам скупать. ... Вы отстали от жизни - уже давно цены на ярмарках как в магазинах а пенсы в обще остались за бортом .Печально.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров