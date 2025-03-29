Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 29 марта

Торговые площадки будут работать по шести адресам

29 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 29 марта пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);

мкр-н Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;

Научный городок, 31;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;

мкр-н Затон – ул. Водников, 11.

На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 марта. На них горожане потратили 9,5 млн рублей. Активнее всего они покупали мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия и мясные копчености.