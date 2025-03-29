Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 29 марта
Торговые площадки будут работать по шести адресам
29 марта 2025, 08:10, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле 29 марта пройдут продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
- мкр-н Новосиликатный – ул. Новосибирская, 16в;
- Научный городок, 31;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- с. Лебяжье – ул. Центральная, 65а;
- мкр-н Затон – ул. Водников, 11.
На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 22 марта. На них горожане потратили 9,5 млн рублей. Активнее всего они покупали мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, колбасные изделия и мясные копчености.
08:55:25 29-03-2025
Пенсы ломанутся просрочку по завышенным ценам скупать.
12:24:53 29-03-2025
Гость (08:55:25 29-03-2025) Пенсы ломанутся просрочку по завышенным ценам скупать. ... Вы отстали от жизни - уже давно цены на ярмарках как в магазинах а пенсы в обще остались за бортом .Печально.